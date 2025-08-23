Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se večeras učesnicima skupa "Građani protiv blokada" u Ubu.

- Srbiji su potrebni mir, stabilnost i sigurnost. Potrebno je da se izborimo za Srbiju budućnosti, za Srbiju koja će sačuvati sebe, svoj suverenitet i svoju nezavisnost. To je jednako važno koliko i to da imamo ekonomski prosperitet i da se sačuva unutrašnji mir. Da se ne svađamo ili nije problem da se posvađamo, ali je problem ako nam stvari završavaju u nasilju, u prebijanju i premlaćivanju ljudi. To moramo da izbegnemo i zato su ovi skupovi, koji pozivaju na mir, uvek najbolji - poručio je Vučić.

