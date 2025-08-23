Slušaj vest

U danu koji će ostati upisan kao prekretnica, građani širom Srbije poslali su snažnu poruku – dosta je bilo blokada, nasilja i terora na ulicama.

Na skupovima protiv blokada i nasilja, prema poslednjim procenama BIA i MUP, na ulicama Uba, Vršca, Vrbasa, Sombora, Paraćina i desetina drugih gradova okupilo se više od 72.000 ljudi, što je premašilo očekivanja i organizatora i okupljenih.

Ono što su mnogi smatrali nemogućim, danas je postalo stvarnost. Gradovi su bili puni onih koji žele red, mir i normalan život.

Impozantna masa pokazala je jedinstvo i odlučnost da se suprotstavi destrukciji i vrati dostojanstvo Srbiji.

Fotografije i snimci zabeleženi na licu mesta prikazuju prizore koji se retko viđaju, ulice koje su do poslednjeg mesta ispunjene građanima. Nema dileme, narod je danas govorio jednim glasom. Glasom razuma, GLASOM VEĆINE!

Za Srbiju bez nasilja Izvor: Kurir

Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom, a najavio je plan i program za mere koje će biti predstavljene sutra.

- Ljudi su srećni što su se okupili, nikoga ne napadaju, nikoga ne mrze. Takvu energiju treba da negujemo i gajimo, a ne mržnju. Mir stabilnost, sigurnost, da se izborimo za Srbiju budućnosti. Bitan je i ekonomski prosperitet i unutrašnji mir. Nije problem da se posvađamo, ali je problem ako nam stvari završavaju premlaćivanjem ljudi i razbijanjem prostorija.

Foto: Kurir

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.