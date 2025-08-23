Politika
VUČEVIĆ NA SKUPU "GRAĐANI PROTIV BLOKADA": Predsednik SNS-a u Rumi sa masom građana (VIDEO)
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević pridružio se večeras učesnicima skupa "Građani protiv blokada" u Rumi.
"Građani protiv blokada!", poručio je Vučević na Instagramu.
Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.
