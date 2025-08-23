Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić bio je danas u Vrnjačkoj Banji na skupu građana protiv blokada.

"Večeras sam sa građanima Vrnjačke Banje, predsednikom ove opštine i predsednikom Opštinskog odbora SNS Bobanom Đurovićem i predsednikom Opštinskog odbora SPS-a Rodoljubom Džamićem, pružio punu podršku svima koji žele da im se život vrati u normalu", naveo je Dačić na Instagramu i dodao:

"Građani su se okupili i poručili da im je dosta blokada koje ometaju svakodnevno funkcionisanje, da žele normalan život, da se slobodno kreću i rade. Srbija ide napred i ići će napred! Živela Srbija!"

