PODRŠKA SVIMA KOJI ŽELE DA NAM SE ŽIVOT VRATI U NORMALU: Ministar Dačić na skupu građana protiv blokada u Vrnjačkoj Banji
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić bio je danas u Vrnjačkoj Banji na skupu građana protiv blokada.
"Večeras sam sa građanima Vrnjačke Banje, predsednikom ove opštine i predsednikom Opštinskog odbora SNS Bobanom Đurovićem i predsednikom Opštinskog odbora SPS-a Rodoljubom Džamićem, pružio punu podršku svima koji žele da im se život vrati u normalu", naveo je Dačić na Instagramu i dodao:
"Građani su se okupili i poručili da im je dosta blokada koje ometaju svakodnevno funkcionisanje, da žele normalan život, da se slobodno kreću i rade. Srbija ide napred i ići će napred! Živela Srbija!"
