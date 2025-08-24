Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće paket novih ekonomskih mera u 11 sati u Palati "Srbija". Mere će se odnositi na sve proizvode, pre svega prehrambene, a primena će početi od 1. septembra, najavio je Vučić.

Aleksandar Vučić, tokom jučerašnjeg skupa protiv blokada u Ubu, izjavio je da će građani mere osetiti u svojim novčanicima, te da će se odnositi na sve proizvode, pre svega prehrambene i proizvode za kućnu higijenu, ali i na mogućnost dobijanja kredita po nižim kamatama.

Najavio je i da je planiran drugi nivo ekonomskih mera, kao i da se "priprema još nešto" za sredinu septembra.

"Neko je rekao da su ovo delimično socijalne mere, ali mi radimo i prave ekonomske mere da bismo pomogli proizvođačima i dobavljačima", rekao je Vučić.

Istakao je i da namera države nije da dira u male trgovce, napominjući da četiri najveća trgovca u Srbiji – Maksi, Delez, Lidl, Merkator i Univereksport – kontrolišu 53 odsto ukupnog prometa, preneo je RTS.

"Mere će se odnositi na 24 najveća trgovinska lanca, preko 70 odsto trgovinskih lanaca, i imaće ograničenu maržu. Ne možete imati u Srbiji maržu od 45 odsto, a u nekim zemljama od 25 odsto i da vam to odgovara", poručio je Vučić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"MERE ĆE BITI ČUDESNE" Predsednik Vučić saopštio odlične vesti za građane: Mnogo se radujem nedelji, narod će biti zadovoljan!
Screenshot 2025-08-20 121058.png
InfoBizKREDITI SA 40 ODSTO NIŽOM KAMATOM, POMOĆ PENZIONERIMA I OLAKŠICE ZA OGREV OD 1. SEPTEMBRA: Detalji novog paketa mera koje Vučić predstavlja u nedelju
Aleksandar Vučić
PolitikaPRIPREME ZA PAKET EKONOMSKIH MERA Mali sa predstavnicima trgovinskih lanaca: Marže u trgovini moraju da budu ograničene kako bi država stala na put rastu cena
IMG-20250417-WA0173.jpg
InfoBizSPREMITE SE ZA SUTRA, STIŽU TOP MERE Vučić predstavlja ekonomski paket koji će olakšati život svim građanima Srbije: Niže cene, jeftini krediti i druge olakšice
profimedia-0902260652.jpg