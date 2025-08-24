Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće paket novih ekonomskih mera u 11 sati u Palati "Srbija". Mere će se odnositi na sve proizvode, pre svega prehrambene, a primena će početi od 1. septembra, najavio je Vučić.

Aleksandar Vučić, tokom jučerašnjeg skupa protiv blokada u Ubu, izjavio je da će građani mere osetiti u svojim novčanicima, te da će se odnositi na sve proizvode, pre svega prehrambene i proizvode za kućnu higijenu, ali i na mogućnost dobijanja kredita po nižim kamatama.

Najavio je i da je planiran drugi nivo ekonomskih mera, kao i da se "priprema još nešto" za sredinu septembra.

"Neko je rekao da su ovo delimično socijalne mere, ali mi radimo i prave ekonomske mere da bismo pomogli proizvođačima i dobavljačima", rekao je Vučić.

Istakao je i da namera države nije da dira u male trgovce, napominjući da četiri najveća trgovca u Srbiji – Maksi, Delez, Lidl, Merkator i Univereksport – kontrolišu 53 odsto ukupnog prometa, preneo je RTS.

"Mere će se odnositi na 24 najveća trgovinska lanca, preko 70 odsto trgovinskih lanaca, i imaće ograničenu maržu. Ne možete imati u Srbiji maržu od 45 odsto, a u nekim zemljama od 25 odsto i da vam to odgovara", poručio je Vučić.