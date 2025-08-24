Slušaj vest

- Danas mi je verovatno najkomplikovaniji zadatak do sada, spremao sam se više dana i radio sa svim ljudima iz ministarstava i državne uprave, da bismo mogli da predstavimo jedan deo programa i onoga što radimo, a ostalo ćemo sredinom septembra - kazao je on.

Na stolu ispred kog će se obratiti Vučić nalaze se korpe sa namirnicama o čijim cenama će govoriti predsednik.

On kaže da je tačno da su ove mere zakasnele, ali da je siguran da su ispravne, i da je važno da ljudi u Srbiji žive bolje.

- Kao predsednik republike uvek sam nadgledao i proveravao da nam veliki brojevi budu dobri. Srbija prvi put u svojoj istoriji ima stabilan kurs dinara već 13 godina. To se ranije nije dešavalo. Danas imamo veoma nisku stopu javnog duga. Dakle, svi ti brojevi stoje dobro, prvi put smo dobili kreditni rejting. Ono gde smo napravili grešku, zbog raznih problema, nisam dovoljno pažnje posvetio određenim stvarima koje su se otrgle kontroli. Spremili smo i pripremamo, za jedno 15, 20 dana ćemo izaći pred vas sa jednim važnim zakonom za više miliona naših građana - dodao je Vučić.

Kaže i da će za 20 do 30 dana i za putnički i teretni saobraćaj otvoriti prugu Novi Sad-Subotica.

- Ja nemam ništa protiv ako je vama iz Šolakovih medija nešto smešno, ali vas molim da pokažete elementarno poštovanje, ne za mene, nego za građane Srbije. Ne okrećite se gledajući u nekog drugog. Sebe pogledajte - rekao je on.

Ističe da će se nekoliko puta ispravljati tokom obraćanja, pošto je ovo nešto najkomplikovanije što je pokušavao da predstavi.

- Podizali smo plate, penzije sporije, sada će to ići brže. Ali, vi se sećate naših pokušaja da ograničimo cene u radnjama. Mi smo tada napravili grešku, što nismo ograničili sve proizvode. Nismo sanjali iste snove kao veliki trgovci. Nismo bili dovoljno tvrdi i čvrsti sa onima koji samo sanjaju profit. Iskoristili su sve rupe u zakonu, radili za sebe, a nije ih bilo briga za građane Srbije. Donosimo sveobuhvatne mere, donosimo u narednom periodu zakon o trgovini i zaštiti potrošača. Gde ćete morati da imate istaknute cenovnike sve vreme - naglasio je predsednik.

Kod nas su cene u takozvanim nespecijalizovanim trgovinama, to su veliki marketi, visoke, i biće smanjene ograničavanjem marži.

- Reč je o 3000 proizvoda, čak 23 grupe proizvoda! Vi me ispravite Jagoda, ako nešto pogrešim, ne mogu baš svaki detalj da zapamtim. U EU između 13 i 15 odsto odlazi na minimalnu potrošačku korpu, u odnosu na prosečnu platu. Kod nas je između 40 i 47 odsto. Dakle, to ide na hranu i piće, bez alkohola. Dakle manje novca ostaje ljudima za druge potrebe - rekao je on.

Vučić je potom nabrojao grupe:

- Tu je kućna hemija za ličnu higijenu, zatim deterdženti, onda takozvana papirna galanterija, ubrusi, folije, pelene... Poređani su proizvodi tako. Idemo dalje, mahunarke - pirinač, kafa i čaj, zatim slane konditorske proizvode, čipseve i grisine, smoki. Imate povrće i voće, zamrznute proizvode, to su voće i povrće, sirće, testenine, smrznuta riba, griz, brašno, mlečne i kiselomlečne proizvode, jaja, slatke konditore, mahunarke - pasulj, posebno se vodi, svinjska mast, hleb i peciva, svo meso i mesne prerađevine, imate prerađeno voće i povrće, džemove i marmelade tačnije. Zatim začine, so, začin C, aleva. Onda šećer i med, hrana za bebe i decu, i posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe su obuhvaćene našim maržama, te marže će biti maksimalno 20 procenata, a sada se krećuna oko 45,2 odsto. To je najveći lanac u zemlji. Četiri najveća lanca, Delez, Merkator, Lidl, Univereksport, generišu 51 odsto ukupne trgovine na malo - rekao je predsednik.

Delez, Lidl, Univereksport, Aman, Lidl, Gomex Zrenjanin, Bebetrejd, Beltord Beograd, Rosprodukt Beograd, Vero prodavnice - to je samo deo lanaca koji će morati da spuštaju cene proizvoda.

- Dakle čak i oni koji imaju ispod proseka marže moraće da smanje. Zatim Europromet Vranje, Tekijanka, Metalac proleter, Luki komerc, koji je na 20 odsto, pa će morati da koriguju. Šumadija market, Keš end Keri kula, Vum Šabac. To su kompanije na koje se ove mere odnose. Zašto nismo dirali svaki STR, mali market u našim selima? Zato što bismo ih razorili, oni ne mogu da izdrže konukrenciju sa velikima, i želimo da ih ostavimo da rade - naglasio je predsednik Vučić.

Marže će biti 20 odsto maksimalne, ponovio je on, i naglasio je da će to biti ogromne uštede za građane.

- Efekat u ukupnom smanjenju cena će biti veći od 15 odsto. Ja ću sada pokušati da objasnim na primeru hleba. Mi hoćemo da zaštitimo domaće proizvođače. Oni imaju tzv "on rabat". Naš proizvođač ima pekaru, i napravio je hleb. I on kaže cena je 100 dinara, na primer. On odmah ima on rabat od 20 dinara koji trgovac ne plaća. Onda je cena 80 dinara, koju dobavljač dobije. A na to trgovac doda svoju maržu od 40 odsto. To vam je onda 112 dinara! Već je ta cena 112, na to još 20 odsto, to je 134,4 dinara. To je cena koju vi morate da platite na kraju - rekao je Vučić.

Na primeru rezanog hleba on je nastavio da objašnjava.

- Veleprodajna cena je 83 dinara, metafaktorna cena 66 dinara. To je taj on rabat. Na to trgovačka marža, stvarna trgovačka marža, cenu diže na 95,07 dinara. To je cena bez PDV. Kada dodate 10 odsto, to je za hleb PDV, cena je onda 104,58 dinara. To vam je stvarna cena koju mi plaćamo! Zapamtili ste ovih 66 dinara koje dobije proizvođač hleba. Ali nije ni to stvarna cena, pošto mu za of rabat uzmu 33 odsto! I on stvarno dobija 46,87 dinara. Toliko dobije proizvođač, a mi plaćamo 104 dinara! Pogledajte tu razliku, koliko trgovci zarađuju sa ovim velikim maržama - rekao je predsednik.

Vučić ističe da je cilj da se poveća kupovna moć svakog građanina, a zatim i da se spusti inflatorni pritisak.

- Nama je inflacija bila 4,9 odsto. Od toga je samo hrana oko 50 odsto. Zbog toga što su neki hteli da zarađuju previše. A nema razloga za time, samo da zarade što više! Pri tome su srpske kompanije bile mnogo odgovornije, a strane nam kožu sa leđa odraše! I treći cilj je, zato donosimo zakon o sprečavanju nepoštene trgovačke prakse pre kraja godine, odmah idemo na maksimalno smanjenje of rabata na 10 odsto. Nema više da ide do 60 odsto! Time štitimo naše proizvođače i dobavljače. To je za nas od suštinskog značaja - naglasio je on.

Predsednik je rekao da je veoma važno da tu ne može da bude gotovo nikakvih prevara.

- Tu nam je sve obezbeđeno kroz uredbu i direktnu kontrolu, kao i tržišne i finansijske inspekcije. Kazne će biti veoma stroge, i postaraćemo se da trgovci to veoma dobro razumeju. I njima će odgovarati, ljudi će kupovati više. Siguran sam da će ljudi biti izuzetno zadovoljno. Svaki od ovih proizvoda biće značajno jeftiniji, neki su ranije pravili viceve sa parizerom ranije. Više toga nema, sada je svaki proizvod marža 20 odsto, a of rabat 10 odsto. Ne možeš više da prevariš državu. Pokušali smo na lep način, niste to pokazali svi, već ste koristili naše gostoprimstvo za sticanje ogromnih profita i baš ih je bilo briga za građane Srbije - kazao je Vučić.

Ovo je velika stvar za svaku našu kuću, rekao je on.

- Slušali smo primedbe oko cena električne energije, tu postoji problem, i videćemo šta možemo da uradimo po tom pitanju. Ali to je mala stvar u odnosu na sve ovo - naglasio je predsednik.

Vučić o kamatnim stopama

Predsednik je potom počeo da govori o kamatnim stopama.

- Hteli smo da podstaknemo dodatnu potrošnju, i da pomognemo ljudima srednje klase. Stopa siromaštva je najmanja od kada postoji srpska država, ali i dalje ima siromašnih ljudi. Ovo se odnosi najvećim delom na srednji stalež. Prosečna plata u Srbiji je 107.500 dinara, tako je bilo u maju. Medijalna plata je 83.500 dinara. Medijalna plata znači da nam 50 odsto građana prima manje od toga. Što znači da ima veliki broj građana koji ima velike plate od 200 ili 300 hiljada, koji dižu prosečnu platu. Imate značajno raslojavanje, i zato hoćemo da pomognemo srednjem sloju. Donosimo mere kakve do sada nisu viđene. Ovo su najniže kamatne stope u istoriji Srbije - istakao je Vučić.

Prema uredbi, kamatne stope se odnose na one koji su zaposleni i imaju primanja do 100.000 dinara, a takvih ima više od 60 odsto u državi.

- Piše i za penzionere koji primaju do 90.000. I za njih povećavamo do 100.000. To je 92 odsto penzionera. Moji roditelji imaju veće penzije, na njih se ovo neće odnositi. Ostali smo dužni penzionerima. Tu se radi o gotovinskim, potrošačkim i stambenim kreditima. Do juče je od 10,85 do 11,85 bila kamatna stopa na dinarske kredite. Mi sada kažemo da ne sme da pređe 7,5 odsto! U Poštanskoj štedionici će biti 5,99 odsto - rekao je on.

Dalje analizirajući računicu, koja će drastično oboriti rate za kredite.

- Na gotovinskom kreditu od 9000 evra samo ste uštedeli 3405 dinara svakog meseca! Ja stvarno mislim da su ovo neverovatni uslovi koje nudimo građanima Srbije. Za stambene kredite ima dodatnih povoljnosti. Uzmete stambeni kredit, 90.000 na 30 godina. Iznos kredita, nominalna stopa 4,50, i smanjujemo za 0,5 indeksnih poena. Dakle odmah se smanjuje kredit, dozvolićemo i ljudima koji hoće da refinansiraju. Dakle, visina u evrima je bila 465, sada će biti 430. Zamislite šta je to puta 30 godina! To je opet cifra od 9 do 10.000 evra bez problema. Da ponovim, prihvata se refinansiranje za ljude koji su u toku. Bez troškova - naglasio je Vučić.

Rekao je da ljudi moraju dati oko 1000 evra na notare i razne stvari da bi samo podigli kredit.

- Smanjićemo te troškove za najmanje 50 odsto! Hoćemo da ljudi lepo žive, da mogu da ulože novac. Ovo su čudesne mere koje će povećati sveukupnu potrošnju, i koji će pomoći najsiromašnijima. Nije to za one stručnjake što imaju u državnom sektoru 7000 evra, a traže povećanje. I odbiju 5 odsto povećanje, traže 15 odsto! E pa ne može! Zbog najsiromašnijih donosimo mere. Ovo su izuzetne mere, sada ih možete kombinovati na različite načine. Vi mladi, iskoristite ovo, kada kupujete nekretninu skuplju od 100.000 evra, da uzmete još jeftinije kredite. Da sebi uzmete još veće domove, na najboljim lokacijama. I mogu da vam pomognu i bake, i deke i svi. Mnogo sam srećan zbog ovih mera - rekao je predsednik.

Sledeća mera je izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju, otkrio je Vučić.

- Na ovoj meri još radimo, zbog brojnih žalbi građana. Svi se žale na postupak izvršenja, obezbeđenja, naravno ima tu malo i njihove krivice. Nisu izvršioci zlotvori i zlikovci, oni ispunjavaju zakonske norme. Ali postoji nešto nepravedno. Neko živi sa decom recimo, i ostane bez jedine nekretnine. I zato smo doneli odluku da niko ne može da oduzme jedinu nekretninu do 60 metara kvadratnih. To je prostor u kome može da živi i da opstane, a u svemu drugome mora da vodi računa kako se ponaša. Ovo je jedna socijalna mera, da zaštitimo svakog građanina! Ne želimo da deca prolaze kroz pakao izlaska iz kuće - naglasio je predsednik.

Važno je da osoba najmanje pet godina pre podnošenja izvršenja živi na toj adresi.

- I ovo za 60 kvadrata. Mora biti i sudska odluka da je to jedini dom, ima tu nekih sitnih stvari. Idemo uskoro sa predlogom tog zakona pred Narodnu skupštinu. Ali da sprečimo svaku vrstu marifetluka, na nama je da zaštitimo porodice i decu pre svega - rekao je on.

Četvrta mera su popusti na računima za struju.