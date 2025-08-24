Slušaj vest

Dok su prethodnih meseci građani Srbije svedočili nemilim scenama na ulicama - blokadama puteva, agresiji, fizičkim i verbalnim napadima na novinare i neistomišljenike - jučerašnji skupovi građana širom Srbije, okupljeni pod sloganom "Građani protiv blokada", doneli su potpuno drugačiju sliku. Sliku Srbije koja zna da se izrazi dostojanstveno, mirno i kulturno.

Reporteri N1, koji su redovno izveštavali sa protesta različitog predznaka, juče su jasno i nedvosmisleno potvrdili - nije bilo nikakvih problema. Niko ih nije ugrožavao, nije bilo prozivki, ometanja u radu niti bilo kakvog incidenta.

"Zaista nije bilo nikakvih problema niti prozivki upućenih nama", izjavila je reporterka ove televizije sa skupa u Leskovcu.

"Naša ekipa mogla je da izveštava bez problema", rekla je reporterka koja se javila nakon završenog okupljanja građana u Aranđelovcu.

Ove izjave dobijaju na težini kada se atmosfera sa jučerašnjih veličanstvenih skupova u 75 mesta širom Srbije uporedi sa atmosferom na blokaderskim skupovima koji su obilovali nasiljem - skupovima na kojima su novinari tzv. "režimskih medija" bili izloženi verbalnim uvredama, fizičkim nasrtajima i sistematskom zastrašivanju.

Juče, međutim, nije bilo vređanja, nije bilo podela na "naše" i "vaše". Građani su davali izjave za sve medije, pokazavši da se stav ne mora iskazivati kroz nasilje, već kroz reč, prisustvo i poruku.

Upravo ta poruka je poslata: Srbija ima ljude koji veruju u dijalog, u poštovanje, u pravo svakog da misli drugačije, ali i u to da sloboda jednog ne sme ugrožavati drugog. Bilo da je reč o vozačima na putu, građanima u prolazu ili novinarima koji samo rade svoj posao.

I to su poruke ali i lica koja su prikazali. Za razliku od onih bez lica koji su prethodne nedelje palili, demolirali, napadali policiju...