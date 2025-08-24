Slušaj vest

Zapad želi da zameni predsednika Srbije Aleksandra Vučića političarem slabijeg uticaja, koji bi bio pod kontrolom Evropske unije, izjavio je danas ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Bocan-Harčenko.

"Cilj je, u suštini, da se ukloni Vučić, da se postavi jedan od lidera, uslovno, pod navodnicima, koji bi bio analogan ili sličan onim ljudima koji su formalno na vlasti u drugim zemljama, ali su potpuno podređeni Evropskoj uniji“, rekao je Bocan-Harčenko za rusku agenciju RIA Novosti, prenosi Politika.

On je ocenio da mnoge zemlje u regionu imaju formalno nezavisne lidere koji zapravo sprovode volju Brisela. Istovremeno, ljudi koji su malo poznati u svojoj zemlji često bivaju dovedeni na vlast. Bocan-Harčenko smatra da i Zapad želi da uvuče Srbiju u NATO, između ostalog i da bi se oslobodio odgovornosti za bombardovanje 1999. godine.

"Zapad takođe želi da Srbija konačno zatvori ovu stranicu sa bombardovanjem koje je izvršio NATO. Hajde da sarađujemo sa NATO. Kažu da će postepeno biti moguće uvlačenje Srbije u NATO. Njima je to potrebno jer će skinuti odgovornost i krivicu za agresiju 1999. godine", rekao je Bocan-Harčenko.

Prema njegovim rečima, Zapad želi da uvuče Srbiju u Evropsku uniju, a taj proces se obično odvija paralelno sa učlanjenjem u NATO.

Ruski ambasador istovremeno ističe da se srpsko rukovodstvo pridržava jasnog stava neutralnosti, što takođe, kako ocenjuje, izaziva negodovanje na Zapadu.

