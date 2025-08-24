Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je tokom predstavljanja novih mera države na primeru rezanog hleba objasnio koliko zapravo malo novca stiže do proizvođača, dok najveći deo zarade odlazi trgovcima kroz marže i rabate.

Ogromne marže, rabati, naknade, a proizvođač koji sve to pravi, koji plaća brašno, radnike, energente, pakovanje, dobije manje od polovine onoga što mi platimo u radnji. Koliko to nije fer objasnio je predsednik.

"Hajde da vam pokažem na primeru hleba kako to izgleda. Veleprodajna cena hleba je 83 dinara. Međutim, kada se odbije rabat koji trgovci uzimaju, dolazimo do takozvane metafaktorne cene, koja iznosi 66 dinara", rekao je Vučić.

Zatim je objasnio sledeći korak u formiranju maloprodajne cene:

"Na tih 66 dinara se dodaje trgovačka marža - ali ne neka fiktivna, već stvarna, praktična trgovačka marža - i cena tada raste na 95,07 dinara. To je iznos bez PDV-a. Kada se na to doda 10 odsto, koliko iznosi PDV za hleb, krajnja cena u prodavnici iznosi 104,58 dinara", objasnio je.

Foto: Jakov Milošević

Međutim, kako je istakao, stvarni iznos koji proizvođač dobija je znatno manji nego što se misli:

"Vi mislite da proizvođač dobije onih 66 dinara? Ne, nije tako. Od toga mu se dodatno uzima 33 odsto na ime rabata i raznih drugih naknada. I na kraju, proizvođač stvarno dobije samo 46,87 dinara za jedan hleb! A mi, kao građani, taj isti hleb plaćamo 104 dinara. Pogledajte tu razliku. Pogledajte koliko trgovci zarađuju sa ovim velikim maržama", istako je predsednik Srbije.