- Želeli smo da pomognemo srednjem sloju. Donosimo mere kakve do sada nisu viđene. Ovo su naniže kamatne stope koje statistika pokazuje u istoriji Srbije. Ovo se odnosi na ljude koji imaju primanja do 100.000 dinara to je 64,3 odsto zaoslenih građana. Ovo se odnosi i na penzionere koji primaju do 100.000 dinara penziju, to je 92 odsto penzionera, ali ćemo dati sve od sebe da se ovo odnosi na 100 odsto penzionera. Ovde se radi o gotovinskim, potrošačkim i stambenim kreditima. Gotovinske kredite možete da uzmete do 1.000.000 dinara, a kamatna stopa ne sme da pređe 7,5 odsto. Spuštamo za više od 3 indeksna poena. Banka Poštanska štedionica spustiće čak na 5,99. Najjeftinije pozajmljen novac,rekao je predsednik Vučić predstavljajući nove mere države.

