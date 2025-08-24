Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novu meru u okviru paketa pomoći građanima, a tiče se popusta na račune za električnu energiju. Iako je ocenio da je ovo "mera kojom je najmanje zadovoljan", istakao je da će značiti najugroženijim slojevima društva, posebno penzionerima sa najnižim primanjima.

"Nadam se da ova mera doprinosi jačanju EPS-a, iako nisu u pitanju najsnažnije moguće mere. Važno je da olakšamo onima kojima je pomoć najpotrebnija", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, plan je da popust na struju dobiju penzioneri sa primanjima do 28.000 dinara, a cilj je da se obuhvati najmanje 30 odsto svih penzionera. Precizna granica još nije definisana, ali se razmatra raspon između 25.000 i 28.000 dinara.

Popust će se sastojati iz dva dela: 5% za redovno plaćanje računa i dodatnih 5% za energetski ugrožene kupce, čime se najugroženijima omogućavaju značajno manji mesečni troškovi za struju. Status energetski ugroženog kupca već imaju primaoci socijalne pomoći i oni tu povlasticu već koriste.

"Za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena", naglasio je Vučić.

Foto: Jakov Milosević

Ova mera predstavlja nastavak politike zaštite najranjivijih kategorija stanovništva, a detalji o preciznim kriterijumima za ostvarivanje popusta biće poznati u narednim danima.

Vučić je govoreći o kreditima, saopštio i da kametne stope za gotovinske kredite idu čak na 5,99.