- Mislim da smo sa sindikatima postigli dogovor i već se sve ispunilo. I očekuje se u oktobru dodatno povećanje, je li tako? Mislim da je to bio izuzetan dogovor koji je postignut u interesu prosvetnih radnika. Ne vidim druge probleme, ali ako me pitate da li će biti politike ponovo, nemam pojma, rekao je predsednik Aleksandar Vučić na pitanje da li će nova školska godina početi na vreme.

- Ali već smo na to sve oguglali. Ako roditelji i mladi ljudi misle da je potrebno da i dalje ne uče i da zaostaju u znanju za svojim vršnjacima u Evropi i svetu, njihov izbor. Koliko znam, ni srednja škola nije obavezna, pa po izboru, kako ko hoće. Ja bih voleo, naravno, da sve bude u redu i da svi mogu da uče, ali ćete imati mnogo više dece koja žele da uče nego što je to bio slučaj ranije i mnogo više onih koji će se suprotstaviti nasilnicima koji bi ih sprečavali u tome. U to nema nikakve sumnje.

- Što se tiče dijaloga, ja sam nudio taj dijalog, podsetiću vas prvi put, ako se ne varam, 11. decembra na konferenciji za novinare, kada smo ispunjavali, kada smo mislili da oni stvarno imaju nekakve zahteve, da imaju stvarne zahteve. Pa smo se pojavili, pa rekli: evo, objavili smo toliko i toliko dokumenta, pa se mučili da non-stop radimo, da ispunjavamo nešto što sam ja i tada znao da nisu stvarni zahtevi, već kaučuk, postavljeni zahtevi, kaučuk se kaže kao guma rastegljiva koju ćete uvek reći, rekao je Vučić.