U velikom broju mesta u Srbiji u subotu uveče su održana okupljanja građana protiv blokada, koji su poručili da žele miran i stabilan život kakav su imali pre blokada.
MI SMO OBIČNI LJUDI, A NE FIGURE U TUĐIM IGRAMA: Građani protiv blokada sledeće subote u čak 100 gradova Srbije (VIDEO)
I za sledeću subotu su najavljeni skupovi, ovaj put u čak 100 gradova.
Predsednik Aleksandar Vučić, koji se juče pridružio građanima u Ubu, rekao je danas tokom predstavljanja novih mera države, da su ljudi siti rušenja i spaljivanja.
- A ja ih pozivam da ne napadaju nikoga. I sve pozivam da sednemo da razgovaramo, o svakoj temi. I da stvari postavimo na čistac. Moramo da razgovaramo, pa Rusi i Ukrajinci razgovaraju - istakao je on.
