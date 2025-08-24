Predsednik Aleksandar Vučić, koji se juče pridružio građanima u Ubu , rekao je danas tokom predstavljanja novih mera države , da su ljudi siti rušenja i spaljivanja.

- A ja ih pozivam da ne napadaju nikoga. I sve pozivam da sednemo da razgovaramo, o svakoj temi. I da stvari postavimo na čistac. Moramo da razgovaramo, pa Rusi i Ukrajinci razgovaraju - istakao je on.