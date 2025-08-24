Slušaj vest

I za sledeću subotu su najavljeni skupovi, ovaj put u čak 100 gradova. 

Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Predsednik Aleksandar Vučić, koji se juče pridružio građanima u Ubu, rekao je danas tokom predstavljanja novih mera države, da su ljudi siti rušenja i spaljivanja.

- A ja ih pozivam da ne napadaju nikoga. I sve pozivam da sednemo da razgovaramo, o svakoj temi. I da stvari postavimo na čistac. Moramo da razgovaramo, pa Rusi i Ukrajinci razgovaraju - istakao je on.

Ne propustitePolitika"OVAKVE MERE DO SADA NISU VIĐENE, OBARAMO CENE 3.000 PROIZVODA I KAMATNE STOPE" Vučić predstavio nove mere države, pet fantastičnih vesti za SVE GRAĐANE SRBIJE
collage.jpg
PolitikaN1 U ŠOKU: MOGLI SMO DA IZVEŠTAVAMO BEZ PROBLEMA, NIKO NAS NIJE NAPADAO! Pristojna, kulturna Srbija pokazala svoje lice - kakvo nismo videli mesecima unazad!
IMG-20250820-WA0044 copy.jpg
PolitikaBLOKADERI DRSKO I BRZOPLETO ODBILI VUČIĆEV POZIV, ZAŠTO? Nemaju ni "p" od programa niti znaju šta bi rekli, a narod želi da čuje šta je to što nude sem rušenja
collage.jpg
PolitikaPRIZORI DOSTOJANSTVA, VIŠE OD 72.000 GRAĐANA REKLO VELIKO "NE" BLOKADAMA, RUŠENJU I NASILJU: Narod u 75 mesta širom Srbije imao samo jednu poruku: Dosta je!
collage.jpg