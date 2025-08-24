BAHATO PONAŠANJE NOVINARA N1 I NOVE, VUČIĆ IM ZAPUŠIO USTA: NE OKREĆITE SE, POGLEDAJTE SEBE! Žaklina Tatalović i Željko Veljković se smejali ekonomskim merama
Dok je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavljao nove, važne ekonomske mere namenjene svim građanima, novinari sa televizija Nova i N1, Željko Veljković i Žaklina Tatalović, svojim neprimerenim ponašanjem jasno su pokazali nepoštovanje i prema predsedniku i prema građanima Srbije.
Naime, Tatalovićeva i Veljković su se smejali dok predsednik države izlagao mere koje će pomoći ljudima koji svakodnevno osećaju teret ekonomske situacije, čime su po ko zna koji put pokazali neprofesionalizam i neodgovornost. Njihovu ličnu političku agendu i senzaciju, ponašanje svojstveno deci koja na času kontriraju profesoru zarad pažnje drugih, stavili su ispred interesa građana, a svakako pokazali elementarno nevaspitanje.
To smejanje ponavljalo se dok je Vučić objašnjavao 5 važnih mera, bilo je neprijatno svim novinarima koji su pratili izlaganje u Palati Srbija, a predsednik im se obratio:
"Ja nemam ništa protiv ako je vama iz Šolakovih medija nešto smešno, ali vas molim da pokažete elementarno poštovanje, ne za mene, nego za građane Srbije. Ne okrećite se gledajući u nekog drugog. Sebe pogledajte."
Ovakav nivo nepoštovanja odavno nije viđen nigde, pogotovo na ovakvim događajima, ali građani Srbije imaju tu "čast" da im ga konstantno demonstriraju upravo ovi novinari. Građani zaslužuju da budu informisani sa poštovanjem i odgovornošću, a ne da budu svedoci bahatosti i ometanja u trenucima kada se donose ključne odluke za njihovu budućnost.