Dok je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavljao nove, važne ekonomske mere namenjene svim građanima, novinari sa televizija Nova i N1, Željko Veljković i Žaklina Tatalović, svojim neprimerenim ponašanjem jasno su pokazali nepoštovanje i prema predsedniku i prema građanima Srbije.

Naime, Tatalovićeva i Veljković su se smejali dok predsednik države izlagao mere koje će pomoći ljudima koji svakodnevno osećaju teret ekonomske situacije, čime su po ko zna koji put pokazali neprofesionalizam i neodgovornost. Njihovu ličnu političku agendu i senzaciju, ponašanje svojstveno deci koja na času kontriraju profesoru zarad pažnje drugih, stavili su ispred interesa građana, a svakako pokazali elementarno nevaspitanje.

To smejanje ponavljalo se dok je Vučić objašnjavao 5 važnih mera, bilo je neprijatno svim novinarima koji su pratili izlaganje u Palati Srbija, a predsednik im se obratio:

"Ja nemam ništa protiv ako je vama iz Šolakovih medija nešto smešno, ali vas molim da pokažete elementarno poštovanje, ne za mene, nego za građane Srbije. Ne okrećite se gledajući u nekog drugog. Sebe pogledajte."