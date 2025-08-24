Slušaj vest

Šta će građanima doneti nove ekonomske mere koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić upravo predstavio u obraćanju naciji, kada će osetiti efekte istih.

Višemesečne blokade negativno su se odrazile na ekonomiju, a predsednik je upravo predstavio paket ekonomskih mera koji ima za cilj da negativne posledice ublaži. Građani koji su protiv blokada poručuju - hoćemo normalno da živimo.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su komentarisali ovaj potez predsednika bili su Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS, Ibro Ibrahimović, član Predsedništva SPS-a, Dragoljub Kojčić, politički filozof i Stefan Srbljanović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Bakarec je detaljnije pričao o ograničavanju trgovačkih marži:

- Cilj je da se poveća kupovna moć naših građana, odnosno da više novca ostane u novčanicima i da se tako poveća standard. Ovo nema veze sa blokadama, već se ovakve mere donose zbog koristi građana. Marža će biti ograničena uredbom, a potom i zakonom, u septembru će zasedati skupština i tada će se doneti niz zakona. Recimo "Delez" ima 45% marže i to je neverovatno, sramota ustvari, ali to su stranci. Međutim, sada će marža biti ograničena na 20%, a tu se ubraja 3.000 proizvoda hrane, bezalkoholnih pića, hemije... Dakle to je 95% onoga što se najčešće kupuje.

Bakarec se osvrnuo na mere koje se tiču izvršitelja:

- Ograničiće se nadležnosti izvršitelja, u smislu da ne mogu da plene nekome nekretninu zbog smislenog ili bezsmislenog duga. Ne može se nekome oduzeti stan ako duguje 1.000 evra. Dajte da čujemo parlamentarnu opoziciju ili blokadere, recimo sa Ekonomskog fakulteta, da vidimo šta oni imaju da kažu o ovim merama. Verovatno ništa nećemo čuti od njih, isto kao kada su pozvani na dijalog koji su instant odbili.

Predsednik je rekao da je ovo deo mera, i da će dodatne planove predstaviti sredinom septembra, pa je Ibrahimović izneo svoje viđenje ovih povoljnosti za građane:

- Sve mere su povezane u smislu da se smanjenjem marži i ograničavanjem monopola u raznih privrednim granama podigne životni standard stanovništva. Kada pričamo o velikim trgovinskim lancima, država je već uradila nešto, takvi lanci su pogodni manipulativnim radnjama kako bi ostvarili što veće profite, nego one koje bi bile realne. Postoji mnogo načina na koji oni manipulišu i dovode kupca u zabludu, jedan od tih načina je smanjenje gramaže proizvoda. Do sada je roba bila podložna slobodnom formiranju cena, to moramo da znamo, i država će ovim potezima napraviti veliku razliku kada je standard građana u pitanju. Zaista se vodi računa, država se na direktan način bori protiv siromaštva. Imali smo i koronu koja je uticala na svetsku ekonomiju, pa se to odrazilo i na proizvode koji su globalno poskupeli i protiv toga se svi zajedno borimo.

Građane raduje čvrst stav predsednika da građanima poveća životni standard, pa je Kojčić u "Pulsu Srbije" pričao o konkretnosti ovih mera:

- Ekonomija ima veze sa ukupnim našim životom. Ovo su složene ekonomske teme, a vaši gosti su savršeno to posejali. Kada je liberalizovano tržište gotovo u svakom segmentu društva, očekivali smo da će pojava više subjkeata doprineti međusobnom konkurenciji i da će to doneti boljitak svim građanima. Međutim, dogodilo se nešto drugo, kao i svuda u svetu, pa je umesto liberalizacije došlo do kartelizacije. Iako su oni različite firme, oni se prećutno ili možda na sastancima dogovaraju. Upravo su to karteli, znači različiti subjekti sa istim interesima, pa pokušavaju da se dogovore. Sa neke istorijske distance, Vučićev period kreacije odnosa u ovome društvu pokazaće se da je on čovek totaliteta, od svega, narodne kulture, međunarodne politike, politike cena... Njemu je jasno da se to ne može segmentarno tretirati i da se ništa ne ostavlja za neka druga vremena. On ima jako tešku poziciju, sada i ovde rešava sve, blokadere, pitanje marži, bezbednosti, međunarodne odnose... Građani to moraju da prepoznaju, ali i da nekako učestvuju, a ne još i da to ruše.

Srbljanović se nadovezao na temu, pa je izneo komentar:

- Ovo je važno, a posebno u ovom delu godine, a spominje se i besplatno ogrevno drvo za najugroženije porodice. Ovo je sveobuhvatni krug mera koje su neviđene do sada i koje sa cilj imaju da sačuvaju našu kuću, odnosno stanovništvo. Tako ćemo za istu količinu novca kupiti znatno veći broj proizvoda. Verujem da su ove mere bile neophodne bez obzira što se nalazimo u specifičnom trenutku, na ovaj način se brine o socijalnom komponentni i ovo jeste političko pitanje.

