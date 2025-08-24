Slušaj vest

- Danas je predsednik Republike Srbije predstavio nove mere podrške našim građanima. Oko 3.000 proizvoda imaće niže cene zahvaljujući ograničenju profitnih marži u trgovinama. Najavljena su i sniženja cena električne energije i ogrevnog drveta. Stambeni, potrošački i gotovinski krediti dobijaju značajno niže kamatne stope - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke.

Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da su mere namenjene zaposlenima i penzionerima sa primanjima do 100.000 dinara.

- Novina: izvršitelji više ne mogu oduzeti jedinu nekretninu do 60 m², čime štitimo najugroženije. Drago mi je što su ovim merama posebno obuhvaćene socijalno ugrožene porodice, borci i penzioneri – ljudi kojima naša pažnja i briga najviše znače - saopštila je ministarka, i zaključila:

- Srbija je jaka onoliko koliko brine o svakom svom čoveku. Ponosna sam što idemo putem solidarnosti i zajedništva.

