- Jedan deo te ekonomske politike podrazumeva kontinuirano povećavanje plata, penzija i minimalne cene rada, i to iznad nivoa inflacije, tako da gradjani već godinama unazad imaju kontinuiran rast primanja, odnosno bolji kvalitet života. Ipak, sada želimo da idemo korak dalje, i da dodatno olakšamo život gradjana, te da im pokažemo da država nastavlja da brine o njima - istakao je Siniša Mali.

On je dodao da je upravo to cilj paketa ekonomskih mera koje je danas predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- One izmedju ostalog podrazumevaju niže cene životnih namirnica u našoj zemlji, s obzirom na to da smo svi svedoci rasta cena u poslednjih nekoliko godina. Marže u trgovini će biti ograničene, što samim tim znači niže cene za gradjane. Prema predlogu Uredbe koja će sledeće nedelje biti na Vladi, marže u najvećim trgovinskim lancima će biti ograničene na maksimalnih 20%. To znači da će biti snižena cena za oko 3.000 proizvoda iz 23 grupe proizvoda - naglasio je Mali.

Osim pitanja cena namirnica, u paketu mera će se naći i mere koje se odnose na povoljnije kredite i niže kamatne stope.

- Želimo da omogućimo gradjanima da dobiju kako jeftinije stambene kredite, tako i povoljnije keš kredite, odnosno da banke snize kamatne stope. Već se pokazalo da smo dobru stvar uradili sa kreditima za mlade, gde imamo preko 2.500 potpisanih ugovora, još preko 1.000 kompletiranih zahteva i plus preko 600 odobrenih kredita - piše na zvaničnom nalogu ministra Malog.

Među merama je i izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja, takođe, pokazuje da je cilj države da zaštiti svakog građanina.

- Jedna od mera se odnosi i na popuste na računima za električnu energiju za najugroženije slojeve društva, dok se peta mera tiče niže cene ogrevnog drveta. Ove mere su suštinski važne za bolji kvalitet života građana Srbije. To su mere za narod. One su odgovor države na potrebe običnih ljudi, svih onih koji vredno rade, a koji možda i dalje ne žive dovoljno dobro - naglasio je on, i dodao: