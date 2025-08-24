Slušaj vest

Reč je o petoj i poslednjoj tački paketa koja se tiče cene ogreva, odnosno drveta.

- Ako hoćete da kupite metar drva, to košta 5.269 dinara. Ako pripadate socijalno ugroženim kategorijama, dakle korisnicima socijalne zaštite, danas vam ta cena iznosi 4.581 dinar, rekao je predsednik Vučić.

On je najavio i da će za sve penzionere, osobe sa invaliditetom, vojne, civilne invalide rata, članove porodica palih i preminulih boraca, vojnih i civilnih invalida rata, metar drva sa sniženjem od 15 odsto koštati 4.470 dinara umesto 5.269.

Kad je reč o građanima koji su socijalno ugroženi, odnosno koji već imaju pravo na nešto nižu cenu, to će iznositi 36,7 odsto manje odnosno 2.900 dinara.

- Oni će moći da plaćaju metar drva 2.900 dinara, rekao je Vučić naglasivši da ta mera traje do kraja zime odnosno do 1. marta.

Najavio je i pomoć od osam kubnih metara drva za najugroženije za koju je rekao da će biti obezbeđena besplatno kao poklon države.

- Mi ćemo za sve socijalno ugrožene ljude, da spustimo cenu za čak 36 odsto, i oni će metar drva plaćati 2.900 dinara. To je izuzetno za siromašna domaćinstva. Mi ćemo za hiljadu najugroženijih porodica obezbediti po 8 kubnih metara ogreva besplatno! To je pomoć vitalno ugroženim porodicama, oni će to dobiti potpuno za džabe, rekao je Vučić o petoj meri.

