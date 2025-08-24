Slušaj vest

Okupljeni građani nosili su transparent "Kosovska Mitrovica želi stabilnu i jaku Srbiju".

- Izašla sam da podržim državu Srbiju, jer želimo mirnu i stabilnu Srbiju. Danas sam ovde jer naravno volim Srbiju - poručila je jedna Srpkinja sinoć iz Kosovske Mitrovice.

Kosovska Mitrovica - Građani protiv blokada Foto: Kurir.rs

Širom grada vijorile su se srpske trobojke, a Mitrovčani su imali i balone u bojama srpske zastave.

Zajedno sa građanima na skupu su bili prisutni i predsednik Srpske liste Zlatan Elek, potpredsednik Igor Simić, kao i kandidati za predsednike opština na severu Milan Radojević, Dragiša Milović i Miloš Perović.

