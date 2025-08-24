U Severnoj Mitrovici, kod spomenika Knezu Lazaru juče je izašao na ulice veliki broj građana protiv blokada.
KOSOVSKA MITROVICA PROTIV BLOKADA! Ceo grad okićen trobojkama, narod jasno poručio - Želimo mirnu i stabilnu Srbiju (FOTO)
Okupljeni građani nosili su transparent "Kosovska Mitrovica želi stabilnu i jaku Srbiju".
- Izašla sam da podržim državu Srbiju, jer želimo mirnu i stabilnu Srbiju. Danas sam ovde jer naravno volim Srbiju - poručila je jedna Srpkinja sinoć iz Kosovske Mitrovice.
Kosovska Mitrovica - Građani protiv blokada Foto: Kurir.rs
Širom grada vijorile su se srpske trobojke, a Mitrovčani su imali i balone u bojama srpske zastave.
Zajedno sa građanima na skupu su bili prisutni i predsednik Srpske liste Zlatan Elek, potpredsednik Igor Simić, kao i kandidati za predsednike opština na severu Milan Radojević, Dragiša Milović i Miloš Perović.
