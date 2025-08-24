Slušaj vest

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je da mere koje je danas predstavio predsednik Aleksandar Vučić predstavljaju jasan pokazatelj brige za svakodnevni život građana i imaju za cilj poboljšanje životnog standarda u Srbiji.

Jovanov je na društvenoj mreži X poručio da su građani Srbije još jednom imali priliku da vide razliku između, kako je naveo, "ozbiljnog i odgovornog pristupa vlasti potrebama građana" a ko nema odgovor ni na jedno pitanje od važnosti za njih.

"Tako je blokaderska destruktivna antipolitika doživela novi šamar. Najpre je pokazano da nisu voljni ni za kakav dijalog i razgovor, već samo za nasilje, teror i nametanje svojih stavova silom, a danas, ne samo da su blokaderi ljudi bez lica, već i ljudi bez ideja i rešenja za svakodnevne životne situacije građana Srbije", zaključio je Jovanov.

Novim ekonomskim merama koje je danas predstavio presednik Srbije Aleksandar Vučić obuhvaćeno je oko 3.000 proizvoda, a evo šta je sve na listi.

