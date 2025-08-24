Slušaj vest

Član Predsedništva Srpske liste Milan Radojević ocenjuje da je uklanjanje više murala u Severnoj Mitrovici i Zvečanu, od strane nelegitimnog i nelegalnog gradonačelnika Opštine Severna Mitrovica, još jedan pokazatelj kakav je istinski cilj Pokreta Samoopredeljenje i Aljbina Kurtija.

„Najnoviji potezi nelegitimnog i nelegalnog gradonačelnika Opštine Severna Mitrovica, pokazuju kakav je istinski cilj Pokreta Samoopredeljenje i Aljbina Kurtija, naime želi da uništi sve što je srpsko na Kosovu i Metohiji, i želi da uništi sećanje Srba na naše slavne borce, naše svetitelje. Najnoviji potezi opštine Severna Mitrovica i nelegitimnog gradonačenika gde u pratnji desetina policajaca prekrečuju murale koji su posvećeni našim svetiteljima, slavnim borcima za slobodu Srba na ovim prostorima, je još jedan pokazatelj kakva je politika Aljbina Kurtija prema Srbima na Kosovu i Metohiji“, naveo je Radojević.

Radojević napominje da će se provokacije nastaviti do lokalnih izbora i pozvao građane da ostanu mirni.

„Provokacije će se nastaviti, i očekujemo ih sve više do lokalnih izbora, ali pozivam građane da budu mirni, da ne nasedaju na provokacije, jer je ovo upravo što oni žele. Žele da isprovociraju našu reakciju, žele da izazovu revolt i protest kod građana koji bi eventualno iskoristili za neku eskalaciju i dodatnu reakciju policije. Nalazimo se trenutno i pod policijskom i administrativnom okupacijom na severu. Pozivam građane da ostanu mirni, jer će nakon lokalnih izbora, odlazeći gradonačelnik izgubiti legitimet, a biće donete nove odluke koje će vratiti stari sjaj našim opštinama“, poručio je Radojević.