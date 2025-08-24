Slušaj vest

Američki portal Njujork post analizirao je trenutnu političku situaciju u Srbiji, ali sa posebnim fokusom na proteste koje predvode blokaderi protiv predsednika Aleksandra Vučića, a koji potresaju zemlju već 9 meseci.

Kako su istakli u tekstu objavljenom na svom portalu, detaljno analizirajući društvenu krizu, u nepodnošljivoj avgustovskoj vrućini, protesti su postali nasilni.

"Gotovo svake večeri centar Beograda, prestonice, pretvara se u bojno polje", ističu novinari Njujork posta.

Kako su dalje opisali, ono što je počelo kao tihi pomen žrtvama u padu nadstrešnice u Novom Sadu, vremenom je preraslo u "ustanak".

U početku je Vučić demonstrante opisivao kao "dobronamerne" i naložio vlastima da ne koriste prekomernu silu protiv besnih masa.

Bilo bi, međutim, netačno i nepravedno sugerisati da Vučić nije reagovao. Jedan ministar je uhapšen, a dvojica ministara i premijer su podneli ostavku.

Ali njegove ustupke studenti nisu prihvatili. Ovog meseca su zapalili prostorije Vučićeve stranke u Novom Sadu. Sada traže njegovu ostavku i raspisivanje vanrednih izbora.

Međutim, kako dalje ističu, Vučića od svih lidera na Balkanu izdvajaju njegova postignuća.

On je Srbiji u poslednjih 12 godina doneo ono što Balkan retko poznaje: stabilnost i prosperitet.

U periodu između 2003. i 2014. godine, srpska ekonomija bila je krajnje nestabilna. Pod Vučićem, iako je inflacija poslednjih meseci porasla, nezaposlenost je na rekordno niskom nivou, javni dug je smanjen, a priliv stranih investicija je snažan.

Vučićeva veština u negovanju odnosa sa zapadnim liderima, čak i dok je produbljivao ekonomske veze sa Kinom i jačao drevne odnose Beograda sa Rusijom, učinila ga je predmetom zavisti među njegovim evropskim kolegama.

Kako ističe novinar Njujork posta, kada je ugledao predsednika Vučića nedavno, delovao je iscrpljeno.

"Ali, majstor samopromene i opstanka, najviši svetski šef države, delovao je iscrpljeno dok me je pozdravljao".

- Demonstranti, rekao je, pioniri su u rukama neprijatelja Srbije koji pokušavaju da izazovu probleme u zemlji. Da li bi otkrio njihova imena? Ne. Otkrivanje njihovih identiteta izazvalo bi još veće probleme. Ono što je mogao da mi kaže jeste da svaki demonstrant dobija 30 evra dnevno samo za hranu. Sada pomnožite tu cifru sa brojem ljudi tamo napolju i sa svim danima koliko su bili aktivni - navodi novinar NYposta.

- Zastao je, kao da je i sam zapanjen sopstvenom računicom - "to su milioni i milioni evra.“

Dalje tvrde da deo Zapadnjaka greši kada pozivaju na akciju protiv Vučića pretpostavljajući da će ono što dođe posle njega biti bolje od njega.

"Opozicija je, i posle skoro godinu dana, bez vođstva jer je mešavina ekstremista i idealista, ultranacionalista i nacionalista. Ona nema nijednu Vučićevu vrlinu, ali ima sve mane".