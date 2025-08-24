Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i svake nedelje, sumirao je učinjeno u poslednjih sedam dana.

"Napravili smo pravu revoluciju u razvoju i napretku Srbije. Doneli smo mere kakve do sada nisu viđene, od ograničavanja trgovačkih marži i nižih kamatnih stopa, do popusta na električnu energiju i ogrevno drvo. Sve to radimo da bi milioni naših građana konkretno osetili bolji standard po svojim novčanicima", naveo je predsednik Vučić na Instagramu uz video koji oslikava njegove aktivnosti tokom nedelje.

"Važno je i da pozivamo i one koji drugačije misle na razgovor i dijalog. To je iskren i otvoren poziv, jer ne postoji ništa važnije od dijaloga, kao jedinog načina za rešavanje problema. Nikome nije potrebno nasilje. Moramo da radimo, da čuvamo stabilnost i da se izborimo za Srbiju budućnosti.

Građani samo hoće mir i mi ćemo ga obezbediti. Srbija nastavlja putem sigurnosti i ekonomskog napretka, a država ostaje dosledna u brizi za najugroženije. Najvažnije je da naš narod zna: država je uvek uz vas, a ono najbolje za Srbiju tek dolazi", poručio je predsednik Srbije na svom Instagram profilu.