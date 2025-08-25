SRDAČAN I PRIJATELJSKI RAZGOVOR SA AMBASADOROM KINE: Vučić se sastao sa Li Mingom, evo šta su bile glavne teme
- Odličan sastanak sa ambasadorom Narodne Republike Kine. U srdačnom i prijateljskom razgovoru razmotrili smo detalje i prioritete agende mog predstojećeg susreta sa predsednikom Si Đinpingom, kao i druge teme od uzajamnog interesa - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.
On je posebno naglasio da Srbija i Kina nastavljaju da razvijaju saradnju u oblasti infrastrukture, energetike i trgovine.
- Ali i da se snažno oslanjamo jedna na drugu kada je reč o očuvanju mira, stabilnosti i međusobne podrške na međunarodnom planu - istakao je Aleksandar Vučić, i zaključio:
- Ponovio sam zahvalnost na doslednoj podršci Kine i istakao da su odnosi dveju država primer iskrenog prijateljstva i poverenja, na kojima će se i ubuduće graditi zajednički projekti od koristi za oba naroda.