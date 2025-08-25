Slušaj vest

- Odličan sastanak sa ambasadorom Narodne Republike Kine. U srdačnom i prijateljskom razgovoru razmotrili smo detalje i prioritete agende mog predstojećeg susreta sa predsednikom Si Đinpingom, kao i druge teme od uzajamnog interesa - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

On je posebno naglasio da Srbija i Kina nastavljaju da razvijaju saradnju u oblasti infrastrukture, energetike i trgovine.

- Ali i da se snažno oslanjamo jedna na drugu kada je reč o očuvanju mira, stabilnosti i međusobne podrške na međunarodnom planu - istakao je Aleksandar Vučić, i zaključio:

- Ponovio sam zahvalnost na doslednoj podršci Kine i istakao da su odnosi dveju država primer iskrenog prijateljstva i poverenja, na kojima će se i ubuduće graditi zajednički projekti od koristi za oba naroda.

Ne propustitePolitikaEVO ŠTA DONOSE NOVE MERE DRŽAVE! Ministarka trgovine: Očekuje se da ukupan PAD CENA bude oko 15 odsto, 24 trgovinske kompanije biće u obavezi da prilagode cene
vucicc1.jpg
PolitikaDETALJNO OBJAŠNJENJE NOVIH MERA DRŽAVE KOJE JE PREDSTAVIO VUČIĆ: Šta sve obuhvata paket za bolji standard građana? UDAR NA POHLEPU i borba za običnog čoveka
cuicc1.jpg
PolitikaOVO JE VEĆINSKA SRBIJA! Energija se sada preselila na drugu stranu, među one koji žele rešenja, a ne destrukciju i rušenje
Građani protiv blokada
PolitikaVUČIĆ URADIO PRAVU STVAR, A BLOKADERI SU ODBIJANJEM DIJALOGA "PUCALI" SEBI U NOGU! Vuletić: Ko god oni bili, pokazali su da im nije stalo do stabilnosti i mira
av.jpg