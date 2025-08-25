Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je jutros, govoreći za TV Pink, da je napad na mere države koje je predsednik Aleksandar Vučić najavio, još jedan od dokaza da je opozicionim medijima, apsolutno sve što on uradi - loše.

"Ponovo pokazuju da su bez vizije, plana, programa..."

- Ponovo pokazuju da su bez vizije, plana, programa... Oni govore da ovo podržavaju samo ''ćaci''... ''Ćaci'' su oni koji se bore znanjem, idejama, žele da uče. ''Ćaciji'' su oni koji misle svojom glavom, koji ne skaču kada im neko kaže "skoči". Predsednik je jednom rekao da bi voleo da je ćaci, e isto i ja. Kao Vlada, Miloš,Anđelija, Marija iz Niša. Mere su za obične ljude, ljude koji su najviše pretrpeli između 2000te i 2012 godine. Pre nego što su nazvani ćaci, to su bili gubitnici. To je grupa ljudi koja i danas, iako se mnogo puta unapredio životni standard, ne žive mnogo dobro - rekla je Brnabić gostujući jutros na TV Pink.

Vučić je juče bio samokritičan, ali da, vreme je da se uradi sve ovo, navela je Brnabić.

- Nažalost, jedna od naših mana jeste ovo. Jeste tako da predsednik Vučić najviše razmišlja o tim stvarima, da ispravlja stvari koje nisu u opisu njegovog posla... I neke druge institucije moraju da rade, svaki dan, svaki trenutak. On nas je opet podsetio sve, i Skupština ima tu posla, biće izmena i dopuna zakona, novih zakona. Biće redovno zasedanje... - nastavlja Brnabić.

Moramo da pokažemo koliko želimo da radimo sa svima onima koji nisu zadovoljni izbornim uslovima, rekla je Brnabić govoreći o zasedanjima koja sleduju.

- Na nama je da pružimo ruku. Imamo petak, poziv predsednika na dijalog, ali ne iza zatvorenih vrata. Ruka je pružena, opet napominje, sa svih strana. Potpuno otvoren razgovor, pred kamerama, svih medija koji žele da prate. Neka je i troje, četvoro, na jedan. Rekao je da to mogu da budu predstavnici bivše vlasti, iskusni političari, profesori, dekani, rektor... Tzv stručnjaci, analitičari. Svi koji marširaju grupama za pritisak. I šta su rekli? Ne. Ne smemo - dodala je Brnabić.

To su ljudi bez lica, koje pitam, kako misle da donesu budućnost u Srbiju, navodi predsednica Narodne skupštine.

"Ko će jače da se bori za Srbiju? Niko."

- Šta mi je važno... Pogledajte samo kako su izgledala poslednja 3 dana, šta je Vučić radio, šta su radili blokaderi, a šta je radila i većinska Srbija. Vučić u petak pozvao na dijalog, o bilo kojoj temi, izborima, budućnosti, o čemu god žele... Koga god žele, iz široke palete... U subotu je većinska Srbija izašla, nakon srede. Oko 73.000 ljudi, u preko 75 gradova Srbije... Bez ijednog incidenta, ružne reči, podrugljivog plakata i transparenta - rekla je Brnabić, pa dodala:

- I nedelja, Vučić izlazi i predstavlja novi paket ekonomskih mera, da i u teškim ekonomskim okolnostima, ponudi ovako nešto - dodala je.

Govoreći o delu opozicije koja preti ubistvom predsedniku Srbije, Brnabić navodi da Vučić ne beži, ni od koga, ni zbog čega.

- Srbija je izgradila u poslednjih 10 godina više auto-puteva i brzih saobraćajnica, nego za celu istoriju. od kada se on pita kako se živi u Srbiji je triplirana, dupllirane su penzije. On se svaki dan bori, i nama kao saradnicima priča da to i dalje nije dovoljno - dodala je Brnabić.

Ko će jače da se bori za Srbiju? Niko, navela je Brnabić.