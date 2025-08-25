"Ko će jače da se bori za Srbiju? Niko"

"Ko će jače da se bori za Srbiju? Niko"

Slušaj vest

- Predsednik države Aleksandar Vučić najlepše i najdemokratskije ispumpava svaki dan jer ima ekonomske mere, program, radi, sa narodom je i ne govori ni jednu ružnu reč", rekla je Ana Brnabić gostujući jutros na TV Pink.

Dodala je da "svi mi, uključujući mene, moramo to da naučimo od predsednika".

- Blokadere ne zanimaju izbori već im je to 'pumpa' kako bi na taj dan krenuli sa nasiljem jer ne žele demokratiju već stranu intervenciju, rekla je Brnabić.

Objasnila je da se ne može reći da neko želi izbore, a antagonizuje 70 odsto populucije.

- Svaki dan ih zovu krezubima, ćacima, ljudima kojima treba uskratiti pravo glasa. Pa ko će da glasa za njih, ne žele oni izbore, zaključila je Brnabić.

Dodala je i da "moramo da pokažemo koliko želimo da radimo sa svima onima koji nisu zadovoljni izbornim uslovima".

- Na nama je da pružimo ruku. Imamo petak, poziv predsednika na dijalog, ali ne iza zatvorenih vrata. Ruka je pružena, opet napominje, sa svih strana. Potpuno otvoren razgovor, pred kamerama, svih medija koji žele da prate. Neka je i troje, četvoro, na jedan. Rekao je da to mogu da budu predstavnici bivše vlasti, iskusni političari, profesori, dekani, rektor... Tzv stručnjaci, analitičari. Svi koji marširaju grupama za pritisak. I šta su rekli? Ne. Ne smemo - dodala je Brnabić. To su ljudi bez lica, koje pitam, kako misle da donesu budućnost u Srbiju, navodi predsednica Narodne skupštine.

"Ko će jače da se bori za Srbiju? Niko"

- Šta mi je važno... Pogledajte samo kako su izgledala poslednja 3 dana, šta je Vučić radio, šta su radili blokaderi, a šta je radila i većinska Srbija. Vučić u petak pozvao na dijalog, o bilo kojoj temi, izborima, budućnosti, o čemu god žele... Koga god žele, iz široke palete... U subotu je većinska Srbija izašla, nakon srede. Oko 73.000 ljudi, u preko 75 gradova Srbije... Bez ijednog incidenta, ružne reči, podrugljivog plakata i transparenta - rekla je Brnabić, pa dodala:

- I nedelja, Vučić izlazi i predstavlja novi paket ekonomskih mera, da i u teškim ekonomskim okolnostima, ponudi ovako nešto - dodala je.

Govoreći o delu opozicije koja preti ubistvom predsedniku Srbije, Brnabić navodi da Vučić ne beži, ni od koga, ni zbog čega.

- Srbija je izgradila u psolednjih 10 godina više autoputeva i brzih saobraćajnica, nego za celu istoriju. od kada se on pita kako se živi u Srbiji je triplirana, dupllirane su penzije. On se svaki dan bori, i nama kao saradnicima priča da to i dalje nije dovoljno - dodala je Brnabić.

Ko će jače da se bori za Srbiju? Niko, navela je Brnabić.