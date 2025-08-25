Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je predstavio nove mere države za bolji standard građana, koje predviđaju ograničavanje trgovačkih marži na 20 odsto od 1. septembra za oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije, snižavanje kamata na kredite, izmenu zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata, dodatne popuste na računima za struju za najsiromašnije, penzionere i borce, kao i niže cene ogreva, a za najugroženije će biti besplatan.

Učinio je to u Palati Srbija na konferenciji koju su preko televizija i platformi mogli da prate građani Srbije.

Učinio je to predstavljajući mere vrlo konkretno i opisno - uz sto prepun proizvoda koji će od 1. septembra, uz mnogo manje marže biti jeftiniji - pa se očekuje da ukupan pad cena bude oko 15 odsto.

Foto: Jakov Milošević

I upravo je taj sto i proizvodi raspoređeni u korpicama bio razlog za ismevanje od strane onog dela medija, Šolakovih naravno, koji sebe nazivaju profesionalnim.

No, da se vratimo u avgust prošle godine, ali idemo u Ameriku, u Nju Džerzi. Tamo je, u svom golf klubu, tadašnji predsednički kandidat republikanaca Donald Tramp, a sadašnji predsednik SAD, održao konferenciju za medije, sa fokusom na ekonomiju. Trampovo obraćanje javnosti trajalo je tog 15. septembra 2024. godine 80 minuta.

Okružen stolovima prepunim raznih namirnica, Tramp je okrivio svoju rivalku Kamalu Haris, tadašnju potpredsednicu SAD, za inflaciju koja je dovela do rasta cena robe svakodnevne potrošnje tokom mandata predsednika Džoa Bajdena.

Trampa su na stolovima okružile popularne namirnice iz prodavnica, uključujući instant kafu, zaslađene žitarice za doručak i peciva, dok je isticao cenu svega, od hrane do osiguranja automobila i stanovanja.

Da ponovimo još jednom - Tramp je bio okružen stolovima prepunim raznih namirnica. Dva i po meseca kasnije, na izborima za predsednika SAD, Donald Tramp ubedljivo je pobedio Kamalu Haris.

Ali nije ovo priča o Trampovoj pobedi, već o istom jeziku kojim govore svi veliki lideri kada se obraćaju narodu. Vučić i Tramp obraćaju se narodu jezikom koji svi razumeju. Bez elitizma, bez gledanja svisoka. I Vučić juče i Tramp pre godinu dana (a i jedan i drugi svakodnevno) rešavanju problema u državi koji se tiču građana pristupaju na isti način: iz pozicije običnog čoveka.

Čoveka kojeg more oni osnovni životni problemi: kako kupiti hranu za porodicu, platiti račune, a imati dovoljno i za ostale stvari koje čine život.

Tih problema nema elita koja se podsmeva svemu njoj dalekom i stranom. Elita - i ona blokaderska i ona medijska - Šolakovi novinari.

Njima su juče bile smešne korpe sa hranom na stolu u Palati Srbija.

A da su kojim slučajem bili prošlog avgusta u Trampovom elitnom golf klubu, na njegovoj konferenciji sa gomilom prehrambenih proizvoda na stolovima - od jaja, sokova, mleka, pomorandži, do konzervi i slatkiša - da li bi se smejali?

Ili bi glumili lažnu elitu, pa bi u društvu te prave svetske elite ćutali, klimali glavom i bili saglasni?

Pa kada Tramp uz sto s jajima i brašnom izjavi: "Cena tipične mesečne hipoteke udvostručila se otkako sam napustio funkciju. Imali smo kamatne stope na hipoteke oko 2%, a sada su na 10%, i ne možete dobiti hipoteku" - da li bi im to bilo smešno?

Ono što znamo je da bi sigurno Trampov odgovor na to bio isti kao Vučićev juče: