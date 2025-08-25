Slušaj vest

Prema njegovim rečima, ekipe Hitne pomoći neprestano su napadane, što se posebno intenziviralo nakon 13. avgusta.

- To se dogodilo nakon pokretanja disciplinskog postupka protiv dva lica koja su odbila da pruže pomoć osobama samo zato što su simpatizeri SNS. Nisam hteo da se oglašavam, dok postupak ne bude završen, ali morao sam na molbu ljudi koji su ugroženi na terenu. Nemam društvene mreže, ali sa profila Medicinski fakultet u blokadi, takve su laži i odvratne priče plasirane o nama i našim ljudima, da je to strašno - otkrio je Živanović.

Direktor Zavoda je potom u detalje opisao kako je izgledala zastrašujuća noć u Novom Sadu kada su blokaderi napali prostorije Srpske napredne stranke (SNS).

- Kroz svašta smo prošli, i mnoge ratove, ali za ovih 30 godina nisam ono što se dogodilo one noći kada su tehničari iz jedne ekipe odbili da odu na teren jer su povređeni ljudi bili aktivisti SNS - istakao je Živanović.

Bogdan Živanović, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu Foto: Printscreen

Kako je posvedočio, te noći su imali izuzetno tešku situaciju jer su imali i mnoge druge izazove, više infarkta i neophodnost pružanja pomoći i drugim pacijentima u bolnicama.

- Bio nam je pakao - rekao je on.

A zatim je naglasio kako je u poslednje vreme postalo normalno, što je tragično, da mora da se zna ko je koje političke pripadnosti kako bi se ekipe raspoređivale.

- Pitao sam da li imamo ekipu koja je neutralna, što je strašno. Konačno su stigli na lice mesta i pomagali ljudima koji su imali razne povrede, među njima i rascepana glava. Pružana im je pomoć ispred prostorija SNS, ali onda se stvorio problem kako da one koji su bili kritično prevezemo u bolnicu. Nismo imali dovoljno ekipa, pa smo angažovali vozilo za smenski transport koja je išla tamo-vamo. A broj povređenih je porastao na 30. Oni su bili u prostorijama stranke. Shvatio sam da ne možemo svima da pomognemo dovoljno brzo. Rekao sam ljudima da prestanu da piše izveštaje, nisu imali vremena za to - otkrio je Živanović.

Zatim je potvrdio priču pripadnika Kobri koji je pucao u vazduh da bi spasao ljude.

- Ti ljudi su bili spremni da pobiju sve. I to ne samo pripadnike Kobri koji su bili na terenu, već i naše ekipe. I zato se ovim putem zahvaljujem Kobrama - naglasio je direktor Zavoda.

Zastavnik Kobri Brkušanin Foto: screenshot pink tv

Otrkrio je da su lekari bili zasuti topovskim udarima.

- Bombardovali su nas i nismo mogli da pružamo pomoć ljudima. Više nije bilo Žandarmerije da nas štiti - ispričao je deo pakla kroz koji su lekari prolazi u noći blokaderskog terora u Novom Sadu.

Žandarmerija se vratila posle 10ak minuta, ali je nastao novi problem - još jedan tehničar je odbio da uđe u prostorije SNS jer nije želeo da pomogne povređenim aktivistima.

- Na terenu sam imao samo jednu mladu doktorku, jednog tehničara i vozača. Bio je i jedan doktor iz Kaća i to je sve. A pritom je bilo više od 37 povređenih - ukazao je Živanović i otkrio da je ekipa nekako ipak uspela da spase sve i pruži pomoć svim ugroženima.

Ipak, lekari su ponovo preživeli užas kada su blokaderi nasrnuli na vozilo u kom su prevzili povređene.

- Vikali su: "Unutra je Ćaci, dajte nam ga". Moj vozač je izašao i pokušao da zaštiti vozilo, ali onda su ga napali, a narednih dana su ga čerečili na društvenim mrežama i optužili su ga da je SNS batinaš koji je ubačen da vozi kola Hitne pomoći - ispričao je Živanović.

Bogdan Živanović, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu Foto: Printscreen

U četvrtak ujutru je Živanovića sačekao haos na poslu, svi su bili šokirani jer su dvojica tehničara odbili da pomognu ljudima. Potom je direktor Zavoda pokazao papir sa svim izjavama zaposlenih, koji su potvrdili šta se dogodilo te noći.

- Pod punom odgovornošću potvrđujem da su svi do jednog potvrdili kako su dvojica tehničara odbili da pomognu ljudima jer su aktivisti SNS. Inače, reč je o mladićima. Jedan ima 25, jedan 27 godina. Nikad nismo imali problema sa njima, ali imamo problem jer rade sa dve doktorke blokaderke koje već mesecima na mrežama šire lažne vesti o ustanovi u kojoj rade. Sumnjam da su one do svega toga i dovele - naglasio je Živanović.

On je potom komentarisao širenje lažnih vesti kako su kolima Hitne pomoći prenošene nekakve motke do prostorija SNS.

- Kome su potrebne motke?! Gospodinu Vučeviću?! To je strašno, iako mi je prvo bilo smešno jer ko bi poverovao da Hitna pomoć prenosi motke. Šta to znači, da SNS nema druge resurse nego im lekari trebaju da im nose motke. Prvo se na to nisam obazirao, ali onda su neki ljudi koji se predstavljaju kao studenti medicine počeli da šire te lažne vesti. Tužno je, ako je to istina, da su to možda budući lekari - istakao je on.

Kako je dodao, ne daj Bože da sutra dođe na vlast neko ko će ispitivati ljude koja im je politička opredeljenost.

- Meni je jasno da svako traži neki svoj kadar i ljude koji mogu da glasaju za nekog, ali targetirati studenta medicine da širi mržnju... Da li to jednom mladom čoveku treba da bude temelj funkcionisanja?! Mržnja?! - apelovao je direktor Zavoda u Novom Sadu.

Potom je otkrio ime jednog od tehničara koji je odbio da pomogne aktivistima SNS.

- Širili su vesti sa stranice Medicinski fakultet u blokadi da sam naredio jednom od ove dvojice tehničara, Branislavu Grujiću, da skloni motke koje smo navodno nosili u prostorije SNS - rekao je Živanović.

Bogdan Živanović, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu Foto: Printscreen

Problem je, ukazao je on, mala grupa onih koji su danas postali ekstremno opasni.

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu se potom setio vesti koju je dobio pre nekoliko meseci da se vozilo njegove Hitne pomoći zaletelo u grupu studenata FTN-a. Ta vest objavljena je po nekim portalima.

- Vozilo od 3 tone je izgazilo 100 ljudi i nema povređenih?! Gde su ti ljudi?! To se desilo, a niko nije podneo nijednu krivičnu prijavu - rekao je Živanović i istakao da je ovo sistemski način urušavanja poverenja u zdravstvo, ali i širenje panike.

Mnogi lekari su, kako je ukazao, počeli da otvaraju bolovanja jer trpe konstantne napade.

- Širenje teorija zavera je klasičan deo obojene revolucije. Pojedini doktori edukuju te mlade ljude, uglavnom tehničare, da rade ovo, rade ono... da šire lažne vesti - rekao je Živanović.

On je potom govorio kako danas funkcionišu pokreti po fakultetima, pa i Medicinskom, zbog čega je sve više studenata sa vanrednim prosekom na kraju fakulteta, ali koji nemaju nikakvo znanje.

- Ne mogu da verujem da je epilog ove priče, u kojoj su dvojica tehničara odbili da pomognu pacijentima, da je direktor Zavoda problem i da je batinaš. Sećate se slučaja onog pregaženog psa. Širena je vest da je životinju ubilo naše vozilo. Tada sam dobio 120 pretnji smrću. A kada se dokazalo da nismo krivi za smrt psa, znate li koliko sam dobio izvini? Nula - naglasio je on .

Osvrnuo se i na napad na dekana fakulteta za fizičko vaspitanje u Novom Sadu, kada su blokaderi nasilnici pre nekoliko meseci opkolili vozilo Hitne pomoći i nisu dozvolili da odveze povređenog.

Patrik Drid, dekan fakulteta za Fizičko vaspitanje Foto: Kurir Televizija

- Gde su oni koji su tada nožem izbušili gume našeg vozila jer se unutra nalazio dekan - upitao je dr Živanović.

On je zatim odgovorio na pitanje novinara da li će pomenuti tehničari raditi u Hitnoj pomoći.

- Kada se završi postupak u sredu, ukoliko se pokaže da su krivi, oni neće raditi u Hitnoj pomoći, a biće odlučivano i o njihovoj licenci u skladu sa procedurom - istakao je direktor Zavoda.

Potom je pročitao izjave dvojice tehničara da "im direktor (Živanović) nije naredio da nose motke u prostorije SNS".

- Moramo ozbiljno da se zapitamo šta se u zdravstvu dešava - zaključio je dr Živanović.