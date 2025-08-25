Slušaj vest

Petar Petković je konstatovao da je „tolika opsesija Vučićem i Srbijom neverovatna“.

„Postoji li ijedna Vjosina izjava, a da ne počinje lažima i napadom na Beograd. Tolika opsesija predsednikom Vučićem i Srbijom je neverovatna! Za ovaj patološki simptom Vjose i Kurtija, znaju mnogi iz međunarodne zajednice koji kažu da je pravilo da se prvih 15 minuta razgovora sa njima baca u vodu“, napisao je Petković na društvenoj mreži „X“.

Osmani je u intervjuu za poljsku televizijsku stanicu nakon učešća na Evropskom forumu Alpbah rekla da je Kosovo spremno da se pridruži Evropskoj uniji, a govoreći o odnosima sa Srbijom, kazala je da je Kosovo uz podršku Natoa uspešno odbilo sve pokušaje destabilizacije.

