Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na tvrdnju kosovske predsednice Vjose Osmani da je Kosovo uz podršku Natoa odbilo sve pokušaje destabilizacije iz Srbije, pitajući se da li postoji ijedna njena izjava koja ne počinje lažima i napadom na Beograd.
PETKOVIĆ: Tolika opsesija Vučićem i Srbijom je neverovatna, postoji li izjava Vjose Osmani koja ne počinje napadom na Beograd?
Petar Petković je konstatovao da je „tolika opsesija Vučićem i Srbijom neverovatna“.
„Postoji li ijedna Vjosina izjava, a da ne počinje lažima i napadom na Beograd. Tolika opsesija predsednikom Vučićem i Srbijom je neverovatna! Za ovaj patološki simptom Vjose i Kurtija, znaju mnogi iz međunarodne zajednice koji kažu da je pravilo da se prvih 15 minuta razgovora sa njima baca u vodu“, napisao je Petković na društvenoj mreži „X“.
Osmani je u intervjuu za poljsku televizijsku stanicu nakon učešća na Evropskom forumu Alpbah rekla da je Kosovo spremno da se pridruži Evropskoj uniji, a govoreći o odnosima sa Srbijom, kazala je da je Kosovo uz podršku Natoa uspešno odbilo sve pokušaje destabilizacije.
