Srbija je ponovo na političkoj raskrsnici, ali čini se da su putevi potpuno suprotni. S jedne strane, predsednik Aleksandar Vučić poziva na dijalog pred kamerama, tvrdeći da "samo razgovorom možemo do rešenja". S druge strane, studentsko-blokaderski pokret odbija da sedne za sto.

Gosti jutranjeg programa Kurir televizije koji su analizirali situaciju u državi bili us dr Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel i Zoran Anđelković, direktor Pošte Srbije.

Trivan: Poziv za dijalog i dalje stoji

Trivan je ocenila poziv predsednika Vučića na javnu debatu i odgovor blokadera:

- Prvo, jako sam iznervirana ovakvim iznenađenjem i licemerjem u odgovoru da se tek posle devet meseci neko setio da pozove studente da dijalog i da je ovom društvu dijalog bio dosta ranije potreban. Da, ako se ne setimo da taj otvoreni poziv za dijalog stoji od samog početka ka različitim adresama. Predstavnicima univerziteta koji su tada bili u blokadi, predstavnicima školstva, predstavnicima studentskog pokreta koji su od prvog dana odbijali dijalog. Drugi poziv koji je stajao je za referendum, a treći poziv koji je stajao jeste za izbore.

Anđelković: Oni bi napravili haos na dan izbora

Anđelković se saglasan da ne žele dijalog sa predsednikom, već konflikt:

- To je njihov cilj. Oni ne žele ni na izbore da izađu regularno, već bi taj dan iskoristili za pravljenje haosa. Ako razbijaju izloge, napadaju stranačke prostorije, privatne kafiće, ako pale kontejnere, onda im nije teško da organizuju napad ni na biračkim mestima i da tako stvore trajni haos. Njima je haos cilj. Mi nismo čuli ništa od želja, programa, plana, samo smo videli kako napraviti haos i anarhiju. Nije ovde pitanje izbora. Mi ne znamo ko su ti blokaderi, ko su ti plenumaši, oni ne mogu da se dogovore ni oko čega, pa ne bi ni mogli oko toga ko bi ih predstavljao na dijalogu.

Trivan: Terorom su oterali profesore koji su hteli na posao

Trivan je odgonetnula šta poručuje skup građana koji su protiv blokiranja države:

- Poručuje se da sve ovo vreme postoji većina koja je tiha i manjina koja je agresivna. Profesori koji su hteli da drže časove to nisu mogli od terora. Profesori koji su dolazili na svoj posao trpeli su linč od studenata kojima sutra treba da upiše ocenu i bude autoritet. Videli ste šta se dešavalo roditeljima i deci koji su hteli da idu i uče. Konačno su izašli ljudi koji su ćutali proteklih meseci i pokazali da postoje i oni i da nisu spremni da izgube još jednu godinu. Taksisti su bez posla jer nema turista, ugostiteljima je pao promet za ovo doba godine, građevinci takođe jer su ljudi od straha od blokada prestali da kupuju, profesori tri meseca nisu primili platu zbog njih. Niko neće da živi u takvoj Srbiji.

