Tekst američkog portala "Njujork post" koji je analizirao trenutnu političku situaciju u Srbiji, ali sa posebnim fokusom na proteste i blokade koji potresaju zemlju već više od devet meseci izazvao je pravu buru u domaćoj ali i svetskoj javnosti, a pažnju privuklo i to što je autor kolumne, novinar Kapil Komiredi otkrio i pojedine detalje sastanaka sa predsednikom Vučićem, koje su do sada bile nepoznate i srpskoj javnosti.

Naime, opisujući svoj sastanak sa sprskim predsednikom, Komiredi kaže da je Vučić delovao "nedobično odsutno" kada su se sreli pre nedelju dana, ali je i otkrio zbog čega je njihov susret već bio odložen...

- Sastanak već jednom bio odložen jer je proveo celu noć u Hitnoj pomoći sa povređenim policajcima. Izgledao je iscrpljeno dok me je pozdravljao. Demonstranti su, rekao je, pijuni u rukama neprijatelja Srbije koji pokušavaju da izazovu nevolje u zemlji. Da li bi imenovao imena? Ne.

Otkrivanje njihovog identiteta izazvalo bi još veće probleme. Ono što bi mi mogao reći je da je svaki demonstrant plaćen 30 evra dnevno "samo za hranu". Sada pomnožite tu cifru, rekao je on, sa brojem ljudi tamo i svih dana kada su bili aktivni.On zastade, kao da je zapanjen sopstvenim mentalnim proračunima. "To su milioni i milioni evra" - prepričao je Komiredi sastanak s Vučićem.

Kamiredi opisuje da se centar Beograda "skoro svake večeri pretvara u bojno polje" Foto: ATA images, Jakov Milošević

Kamiredi opisuje da se centar Beograda "skoro svake večeri pretvara u bojno polje: na jednoj strani su demonstranti, s druge strane naoružana policija". Dalje tvrdi da deo Zapadnjaka greši kada pozivaju na akciju protiv Vučića pretpostavljajući da će ono što dođe posle njega biti bolje od njega, a prenosi "New York Post".

Komiredi je novinar, književni kritičar i autor, čije kolumne i komentari su objavljivani i u "Njujork tajmsu" i britanskom "Dejli telegrafu".

Sa druge strane, na skupovima protiv blokada koje su usledili, nije zabeležen ni jedan jedini incident.