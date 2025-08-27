Slušaj vest

Građanima Srbije predstavljen je deo ekonomske strategije, čije bi efekte građani trebalo da osete već početkom jeseni. Prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, mere koje država sprovodi najviše će se odraziti na džep građana sa skromnijim primanjima, a te mere se odnose na ograničavanje trgovačkih marži, olakšice pri podizanju kredita kod komercijalnih banaka, povoljnosti i olakšice pri plaćanju energenata, a nove uredbe štitiće i građane od izvršitelja, jer njihovi domovi više ne mogu biti predmet prodaje radi naplate potraživanja.

U emisiji "Puls Srbije" gostovali su Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment, Veljko M. Mijušković ekonomista i novinar publicista Saša Gajović, kako bi detaljnije govorili o novim merama države, nakon mnogih objašnjenja i predstavljanja njihovih funkcija građanima.

Mijušković: Ograničavanje cena nije rešenje, već izmena seta zakona

Mijušković je govorio o prvim efektima novih mera države, za koje kaže da će građani osetiti već u roku od mesec dana.

- Ne samo da je ranije trebalo ograničiti marže, nego doneti ove sistemske mere koje će po prvi put biti primenjene. Mislim da je već neko vreme to aktuelan problemi da će građani osetiti efekte u roku od 2 do 3 nedelje, pa do mesec dana. Ako govorimo o delu za kredite, to će biti još brže, instant, onog momenta kad se bude donela takva uredba.

Napomenuo je i da je u pitanju problem koji je prepoznat od strane države još pre određenog vremena.

- Narodna banka Srbije je apelovala i 2023. i 2024. godine da nešto nije u redu, odnosno da su trgovačke marže previsoke.

Foto: Kurir Televizija

Izmene seta zakona su te koje će doneti dugoročne rezutate najavljenih mera, a ne isključivo ograničavanje cena, kaže Mijušković.

- Što se tiče samih mera, kao i ove prve dve kategorije, u prve dve godine one su bile vremenski limitirane, tad su bile kraće, sad su duže. Ono što je razlika jeste da imamo set zakona koji će biti izmenjen, zakon o trgovini, zakon o zaštiti potrošača, zakon koji se vezuje za regulisanje nefer trgovačkih praksi. To je ta sistemska komponenta. Da imamo samo ovo ograničavanje cena, ono dugoročno ne bi rešilo problem.

Rabrenović: Stalo se na put zloupotrebi tržišnog mehanizma

Rabrenović je istakao je enrgetksa kriza u Srbiji, kao i svuda u svetu, neizbežna posledica sukoba Rusije i Ukrajine, te da u takvom trenutku nije pametno staviti politiku ispred ekonomije jedne države.

- Imamo tu energetsku krizu koja je učinila svoje posledice i uzela danak jer su skočile cene zbog sukoba u Ukrajini. Kad se politika stavi iznad ekonomije, onda uvek ekonomija i cene trpe.

Foto: Kurir Televizija

Konkretnu primenu novih mera države okarakterisao je kao kontrolu trgovinskih lanaca.

- Primena u praksi podrazumeva bolju kontrolu trgovinskih lanaca. Banke, kao i trgovinski lanci oni imaju te svoje pohlepne apetite. Obaveza države je da stane tome na put, zato što očigledno zloupotrebljavaju tržišne mehanizme. Umesto da se takmiče fino na ovom tržištu, oni su seli za neki sto i dogovorili se. Međutim, građani iziskuju da se tome stane na put.

Gajović: Uticaj blokada na nove mere države

Gajović je podsetio na višemesečne blokade koje su dovele do značajnog gubitka na ekonomskom tržištu Srbije i prilivu investicija. Kako je istakao, posledice ćemo osetiti, ali nove mere stižu baš kao talas koji može da im se suprotstavi.

Foto: Kurir Televizija

- Ove mere dolaze u trenutku nemira na ekonomskom tržištu Srbije, koji je nastao pre svega činjenicom da nije bilo priliva stranih investicija u Srbiju koji je očekivan. Budžet nije rupa bez dna, mnogo se troši, a nema nadoknade u kapitalu. Sigurno ćemo u jednom trenutku osetiti posledice, a ove mere idu u talasu onoga što će nas zadesiti.

Napomenuo je da je za prve vidljive rezultate novih mera države potrebno značajno više vremena nego što građani očekuju, upravo zbog složenosti koji njihovp zakonsko primenjivanje iziskuje.

- Sve ove mere koje u uvedene nije dugme koje ćete pritisnuti da se složi. Biće puno administracije, potpisivanja, saglasnosti i slično. mislim da za sve to treba šest meseci. Čini mi se da je i to kratko vreme. Možda treba osam meseci, a možda čak i godinu dana da se sve ovo ostvari.

"IZMENA SETA ZAKONA JE DUGOROČNO REŠENJE NOVIH MERA DRŽAVE, NE OGRANIČENE CENE" Gosti Kurir televizije o efektima na ekonomsko tržište: Prvi već za mesec dana! Izvor: Kurir televizija

