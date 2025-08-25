Politika
VUČIĆ SE SUTRA SASTAJE SA SORENSENOM: Predsednik će razgovarati sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u utorak, 26. avgusta sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će se sastati u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
