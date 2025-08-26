POLITIKA MILOŠA JOVANOVIĆA - OD DANA PIVA DO DANA ŠLJIVA: Urnebesan "politički rad na terenu" lidera Novog DSS
LIder Novog DSS Miloš Jovanović sa delom članstva živi san prosečnog blokadera zgubidana u Srbiji: prima platu od para poreskih obaveznika, iako se na radnom mestu u Skupštini Srbije ni ne pojavljujue, a vreme provodi obilazeći utakmice i sjajne opštenarodne manifestacije širom lepe nam države.
Tako je Jovanović, nakon Dana piva u Zrenjaninu na kojima se pojavio nakon višemesečnog odustva iz javnosti, odlučio da obiđe još jednu, isto tako fantastičnu, mada za slanje političkih poruka, isto tako neubičajanu manifestaciju - Dane šljiva u Blacu!
O ovome su kao i o Danima piva, izvestili zvanični profili Novog DSS na društvenim mrežama.
- Poseta Blacu i manifestaciji Dani šljive - kratko su na profilu stranke na mreži "X", obavestili o kretanju svog šefa uz prigodne fotografije.
Sve ovakve posete i obilasci bi bili potpunu u redu da Miloš Jovanović i Nova DSS nisu dobili deo glasova građana kako bi, kao deo parlamentarne opozcije, predstavljali upravo interese tih građana, i da se Srbija na nalazi već više od devet meseci u društveno-političkoj krizi, a da ova stranka pokušava bar na neki način da doprinese rešavanju iste.
I dok ostatak parlamentarne opozcije na čelu sa predsednikom Stranke slobode i pravde (SSP) Draganom Đilasom bar simulira neku političku aktivnost sa različitim suludim predlozima poput tehničke vlade od 100 dana koju je predložio Đilas, ili pisma evropskim zvaničnicima u kojima traže sankcije za državni vrh Srbije koji su poslali Radomir Lazović iz ZLF-a i Pavle Grbaović iz PSG-a, Jovanović je očigledno odustao od ozbiljnijeg političkog delovanja.
Da podsetimo, pre ovoga, Jovanović je viđen na jednoj utakmici gde je snimljen kako uvredljivo skandira na račun predsednik Srbije Aleksandra Vučića, dok je za širu javnost ove godine ostao upamćen po raspršivanju biber spreja na sednici Skupštine Srbije početkom marta.
Kurir Politika
I to bi sve bilo u redu da nije dobio deo glasova građana kako bi, kao deo parlamentarne opozcije, predstavljao upravo interese tih građana, i da se Srbije na nalazi već više od devet meseci u društveno-političkoj krizi.