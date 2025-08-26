Slušaj vest

LIder Novog DSS Miloš Jovanović sa delom članstva živi san prosečnog blokadera zgubidana u Srbiji: prima platu od para poreskih obaveznika, iako se na radnom mestu u Skupštini Srbije ni ne pojavljujue, a vreme provodi obilazeći utakmice i sjajne opštenarodne manifestacije širom lepe nam države.

Tako je Jovanović, nakon Dana piva u Zrenjaninu na kojima se pojavio nakon višemesečnog odustva iz javnosti, odlučio da obiđe još jednu, isto tako fantastičnu, mada za slanje političkih poruka, isto tako neubičajanu manifestaciju - Dane šljiva u Blacu!

O ovome su kao i o Danima piva, izvestili zvanični profili Novog DSS na društvenim mrežama.

- Poseta Blacu i manifestaciji Dani šljive - kratko su na profilu stranke na mreži "X", obavestili o kretanju svog šefa uz prigodne fotografije.

Sve ovakve posete i obilasci bi bili potpunu u redu da Miloš Jovanović i Nova DSS nisu dobili deo glasova građana kako bi, kao deo parlamentarne opozcije, predstavljali upravo interese tih građana, i da se Srbija na nalazi već više od devet meseci u društveno-političkoj krizi, a da ova stranka pokušava bar na neki način da doprinese rešavanju iste.

Da podsetimo, pre ovoga, Jovanović je viđen na jednoj utakmici gde je snimljen kako uvredljivo skandira na račun predsednik Srbije Aleksandra Vučića, dok je za širu javnost ove godine ostao upamćen po raspršivanju biber spreja na sednici Skupštine Srbije početkom marta.

Miloš Jovanović skandira uvrede protiv Vučića Izvor: Kurir

Kurir Politika