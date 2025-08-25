Slušaj vest

Prvo osnovno javno tuzilastvo u Beogradu saopštilo je da mu je 18. avgusta Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ustupilo na nadležnost krivičnu prijavu Srbija centra vezano za navodno zlostavljanje i mučenje Nikoline Sinđelić.

- Dana 18. avgusta ustupljena na nadleznost od strane Javnog tužilaštva za organizovani kriminal krivična prijava Srbija centra podneta protiv osumnjičenih M.K. V.L. J.O. B.J. D.V. N.D. N.F. i Z.V. zbog postojanja osnova sumnje da su izvrsili krivično delo zlostavljanje i mučenje - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, tužilastvo je uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obavestenja MUP-u RS, Sektoru unutrasnje kontrole, a 22. avgusta postupajuci javni tuzilac je, uzeo izjavu u svojstvu građanina od N.S. i D.C., dok bi narednih dana izjavu u svojstvu građanina trebao da pred tuziocem da i S.Z.

- Nakon prikupljanja svih potrebnih obavestenja i utvrđivanja činjenicnog stanja, biće doneta odluka o daljem toku postupka - navodi se u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova ranije je već demantovalo navode koji su se pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama o navodnom maltretiranju Nikoline Sinđelić u zgradi Vlade Republike Srbije, ističući da je policija postupala u skladu sa zakonom, a u zgradu Vlade su uvedeni isključivo radi zaštite njihove bezbednosti.

