Advokat Ivan Ninić, koji je u opozicionoj javnosti izborio za sebe status nekavog pravednika i borca protiv korupcije, zapravo je biznismen koji zgrće milione preko razrađene šeme za lično bogaćenje i ispumpavanje miliona iz budžeta države Srbije. Dok usmerava pažnju na druge, Ninić nesmetano radi upravo ono za šta se ti drugi optužuju i od tog mehanizma već godinama živi i radi.

Ninić je redovan sagovornik Šolakovih medija N1 i Nova S, ali i čovek koji je patentirao način ispumpavanja novca poreskih obveznika iz budžeta Republike Srbije.

Šema je prilično jednostavna. Ivan Ninić i njegova nevladina organizacija Centar za vladavinu prava godinama su uigrali rutinu - oni šalju na hiljade zahteva za informacije od javnog značaja i praktično njima zatrpavaju državne organe, javna preduzeća i ustanove. To nisu pažljivo odabrani predmeti od istinskog interesa javnosti, već lavina formalnih podnesaka, često bez suštinske vrednosti, ali s jednim vrlo jasnim ciljem. Kada ustanove ne odgovore u zakonom predviđenom roku, što se u birokratskom sistemu često dešava, usledi žalba Povereniku, a zatim i tužba.

U tim postupcima, ishod je skoro unapred poznat, sudovi, pozivajući se na proceduru, dosuđuju troškove koji su naizgled simbolični pojedinačno, ali u masi predmeta prerastaju u milionske sume koje državna kasa redovno isplaćuje. Tako je stvoren pravi parabiznis, svojevrsna fabrika zahteva, žalbi i tužbi čiji jedini proizvod nije istina, transparentnost ili javni interes, već sistematsko izvlačenje novca.

Bilans stanja sve govori. Dok se u medijima predstavlja kao obični aktivista, zvanični finansijski izveštaji pokazuju drugačiju sliku. Bilans stanja Centra za vladavinu prava na dan 31. 12. 2024. godine beleži: ukupnu aktivu od 38,65 miliona dinara - sve u gotovini, bez ikakve imovine.

Porast sredstava: sa 33,57 miliona (2022), na 37,46 miliona (2023), pa na 38,65 miliona (2024).

Neraspoređeni višak prihoda: 140.000 dinara.

Kratkoročne obaveze: 1,4 miliona dinara.

Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja (odloženi prihodi/donacije): čak 38,66 miliona dinara.

Drugim rečima, Ninićev NVO na računu ima čitavo bogatstvo. I to ne u simboličnim iznosima, već u milionima. Kada se sve sabere, iza svakog od tih postupaka stoji konkretna presuda ili rešenje koje država plaća. Troškovi postupka, advokatske nagrade, takse, sve završava na računima Ninićeve avokatske kancelarije i njegove organizacije. Taj iznos se meri milionima, što jasno potvrđuje i bilans.

Tako nešto se ne bi moglo nazvati ni pogrešnim tumačenjem zakona, već sistemskom zloupotrebom jednog prava. Ninić je od transparentnosti napravio mašinu za zaradu, država plaća, a on naplaćuje.

I dok pare sigurno stižu na račun, Ivan Ninić je u javnosti godinama nastupao kao nepokolebljivi moralni arbitar. Gostuje u televizijskim programima kao vrhunski borac protiv korupcije, piše saopštenja, proziva funkcionere, sudije i tužioce... Time zapravo gradi sopstveni padobran.