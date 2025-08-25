PICULA PRIZIVA KRV U SRBIJI I SMRT JEDINE PREŽIVELE U PADU NADSTREŠNICE! "17. život tokom protesta mogao bi biti okidač!" HOĆE ŽRTVU ZARAD CILJA BLOKADERA?!
Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, još jednom je šokirao javnost, ovog puta izjavom koja prelazi granice političkog i ljudskog dostojanstva. U intervjuu za hrvatski nedeljnik 7dnevno, Picula je, komentarišući aktuelne proteste u Srbiji, izneo zabrinjavajuću tezu - da bi, kako je rekao, "sedamnaesti život tokom protesta mogao biti okidač“ - misleći na 17. žrtvu pada nadstrešnice u Novom Sadu!
Sadržaj svih Piculinih objava i izjava je uvek skandalozan, ali ovo je - zastrašujuće!
Tekst pod nazivom: ""Sve frustracije glavnog Vučićevog ustaše: 17. život tijekom prosvjeda mogao bi biti okidač" pompezno je najavljen.
Dakle, Tonino Picula, kao visoki evropski zvaničnik, bez zadrške govorio o smrti kao mogućem "rešenju" političke krize u zemlji za koju je od jedne evropske instirucije postavljen kao izvestilac! Njegova sposobnost i objektivnost da obavlja funkciju koju mu je poverio Evropski parlament ozbiljno je dovedena u pitanje kada je objavio fotografiju iz svojih ratnih dana u Hrvatskoj, na dan zločinačke akcije "Oluja".
Picula je godinama unazad pokazivao otvorenu netrpeljivost prema srpskom narodu, a svojom objavom početkom avgusta dokazao je da nema bilo kakvu empatiju prema Srbima proteranim iz Hrvatske, a nema ni moralne odgovornosti.
I pored ovako uznemirujućih i neprimerenih izjava, Evropski parlament i dalje ćuti. Nema reakcije, nema osude, nema čak ni pokušaja distanciranja od reči svog izvestioca.
Ukoliko im objava o Oluji u vojnoj uniformi s kalašnjikovim nije baš bila "trn u oku" - ova o prizivanju smrti za mladu mamu, koja je i pored teških povreda zadobijenih u rušenju nadstrešnice na Železničkoj stanici uspela da se izbori za život - kako bi blokaderska obojena revolucija postigla svoj cilj i smenila aktuelnu vlast u Srbiji, predstavlja još veći šamar zdravom razumu i moralnim vrednostima - na koje bi Evropski parlament morao pod hitno da reaguje!