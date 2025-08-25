EP NA OVO NE SME DA ĆUTI!

EP NA OVO NE SME DA ĆUTI!

Slušaj vest

Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, još jednom je šokirao javnost, ovog puta izjavom koja prelazi granice političkog i ljudskog dostojanstva. U intervjuu za hrvatski nedeljnik 7dnevno, Picula je, komentarišući aktuelne proteste u Srbiji, izneo zabrinjavajuću tezu - da bi, kako je rekao, "sedamnaesti život tokom protesta mogao biti okidač“ - misleći na 17. žrtvu pada nadstrešnice u Novom Sadu!

Sadržaj svih Piculinih objava i izjava je uvek skandalozan, ali ovo je - zastrašujuće!

Tekst pod nazivom: ""Sve frustracije glavnog Vučićevog ustaše: 17. život tijekom prosvjeda mogao bi biti okidač" pompezno je najavljen.

Skandalozne reči izvestioca Evropskog parlamenta Foto: Printscreen 7dnevno

Dakle, Tonino Picula, kao visoki evropski zvaničnik, bez zadrške govorio o smrti kao mogućem "rešenju" političke krize u zemlji za koju je od jedne evropske instirucije postavljen kao izvestilac! Njegova sposobnost i objektivnost da obavlja funkciju koju mu je poverio Evropski parlament ozbiljno je dovedena u pitanje kada je objavio fotografiju iz svojih ratnih dana u Hrvatskoj, na dan zločinačke akcije "Oluja".

Picula je godinama unazad pokazivao otvorenu netrpeljivost prema srpskom narodu, a svojom objavom početkom avgusta dokazao je da nema bilo kakvu empatiju prema Srbima proteranim iz Hrvatske, a nema ni moralne odgovornosti.

I pored ovako uznemirujućih i neprimerenih izjava, Evropski parlament i dalje ćuti. Nema reakcije, nema osude, nema čak ni pokušaja distanciranja od reči svog izvestioca.