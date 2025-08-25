"JEDNO PITANJE - GDE JE TUŽILAŠTVO?" Brnabić reagovala na izjavu direktora Hitne pomoći u Novom Sadu o napadu blokadera na lekare
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je danas na navode Bogdana Živanovića, direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu, koji je rekao da su ekipe Hitne pomoći neprestano napadane od blokadera, što se posebno intenziviralo nakon 13. avgusta.
- Nakon današnje konferencije za medije Bogdana Živanovića, direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu, a povodom napada na lekare i ostalo medicinsko osoblje Hitne pomoći od strane blokaderskih terorističkih bandi, jedino pitanje je – gde je tužilaštvo? - upitala je Brnabić.
