Slušaj vest

Nelegitimna skupština opštine Severna Mitrovica je na današnjem zasedanju donela odluku o preimenovanju čak 87 ulica u Severnoj Mitrovici, saopšteno je iz Srpske liste.

O održavanju sednice, kao i o samom dnevnom redu niko nije obavešten, ni predstavnici medija i što je najgore ni građani opštine Severna Mitrovica, naročito Srbi koji čine apsolutnu većinu u ovoj opštini, navode iz Srpske liste.

Bez javnih konsultacija

"Nije bilo javnih konsultacija niti poziva na javnu raspravu da se pitaju građani šta misle o tome, u radu nelegalne komisije nije učestvovao niko iz srpske zajednice, samim tim građani su o radu komisije i odlukama nelegitimne skupštine upoznati iz medija na albanskom jeziku pošto niko od srpskih medija nije dobio poziv za današnju sednicu", rekao je član predsedništva Srpske liste Milan Radojević.

Odluke su promenljive, kao i ljudi koji danas sede u tim odborničkim klupama, ali će iza njih ostati sramota i sejanje razdora između zajednica, navode iz Srpske liste.

Izbori donose promene

"Nakon lokalnih izbora građani Severne Mitrovice će lokalnu administraciju poslati u istoriju i jasno staviti do znanja šta misle o njihovim odlukama koje su donošene isključivo i na štetu srpskog naroda. Nakon lokalnih izbora, nov saziv lokalne skupštine će odražavati realnu volju naroda i raditi u interesu svih zajednica koje decenijama žive u Severnoj Mitrovici, a štetne odluke poput ove će zajedno sa njima postati prošlost", rekao je Radojević.