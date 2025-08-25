Slušaj vest

"Stigla su, kažu na Nova S, katastrofalna istraživanja javnog mnjenja i da je to razlog zašto ste se vi, kako kažu, naprasno odlučili da pozovete na dijalog i duel" - glasilo je pitanje za predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je detaljno odgovorio i objavu objavu objavio na svom Instagram nalogu.

- Ja sam čovek koji im je bezbroj puta davao, trudio se da im da dobre savete. Nikada mi nisu verovali, nikada nisu želeli da ih saslušaju. Ovog puta to neću da činim. Dobro bi bilo da pokažu ta istraživanja. Mene istraživanja služe ne da bih se njima hvalio, ne da bih podizao lažni moral bilo kome. Mene istraživanje uvek služe da bih ispravljao sopstvene greške, da bih iz tog istraživanja naučio nešto o stavovima građana.

Predsednik je potom dodao da će se konačni rezultat videti kada se raspišu izbori.