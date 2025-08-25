Slušaj vest

"Stigla su, kažu na Nova S, katastrofalna istraživanja javnog mnjenja i da je to razlog zašto ste se vi, kako kažu, naprasno odlučili da pozovete na dijalog i duel" - glasilo je pitanje za predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je detaljno odgovorio i objavu objavu objavio na svom Instagram nalogu.

- Ja sam čovek koji im je bezbroj puta davao, trudio se da im da dobre savete. Nikada mi nisu verovali, nikada nisu želeli da ih saslušaju. Ovog puta to neću da činim. Dobro bi bilo da pokažu ta istraživanja. Mene istraživanja služe ne da bih se njima hvalio, ne da bih podizao lažni moral bilo kome. Mene istraživanje uvek služe da bih ispravljao sopstvene greške, da bih iz tog istraživanja naučio nešto o stavovima građana.

Predsednik je potom dodao da će se konačni rezultat videti kada se raspišu izbori.

- Znate, ja sam to od moje majke naučio. Ona mi je rekla, sine, uvek prvo skoči pa reci kom. Ja bih im to preporučio, prvo pobedite na izborima pa se radujte. Nemojte da vam bude kao u Zaječaru, u Kosjeriću ili u Beogradu pre toga, kao i svaki put sad - zaključio je predsednik.

Ne propustitePolitika"MOJA PONUDA ZA DEBATU I DALJE VAŽI" Vučić za Euronjuz: Budućnost Srbije je u EU, imamo još posla da uradimo
IMG-20250824-WA0101.jpg
PolitikaVUČIĆ SE SUTRA SASTAJE SA SORENSENOM: Predsednik će razgovarati sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine
vučić sorensen 1.jpg
PolitikaZAŠTO BLOKADERSKOJ ELITI SMETAJU VUČIĆEVE MERE Briga ih za cenu drva i rezanog hleba... Ko još s parama stranih sponzora vidi malog čoveka E ZATO VAS NAROD NEĆE
collage.jpg
PolitikaDETALJNO OBJAŠNJENJE NOVIH MERA DRŽAVE KOJE JE PREDSTAVIO VUČIĆ: Šta sve obuhvata paket za bolji standard građana? UDAR NA POHLEPU i borba za običnog čoveka
cuicc1.jpg