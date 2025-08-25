"NEVINE ŽRTVE NIKADA NEĆE BITI ZABORAVLJENE" Ministarka Stamenkovski na izložbi "Slike sećanja", posvećenoj stradalima u akciji "Oluja"
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, prisustvovala je večeras izložbi "Slike sećanja", posvećenoj stradalima u akciji "Oluja".
Ona je na svom Instagram profilu podelila utiske sa događaja, naglasivši da je tokom gledanja fotografija osetila "bol i tugu koju članovi porodice nose u sebi već dugih 30 godina".
"U očima sinova, sestara, braće, majki i svih najmilijih, koji su došli da ispričaju o svojim nastradilima ono po čemu ih pamte, videla sam koliko je teško živeti sa tom tugom u srcu.
Svaka slika nosi ime, život i priču koju niko, nikada ne sme da izbriše.
Naša je dužnost da ne dozvolimo da na nevine žrtve "Oluje" padne veo zaborava.
Država će uvek za njih biti oslonac i podrška, a njihova borba za pravdu nikada neće ostati usamljena", istakla je ministarka.