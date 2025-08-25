Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, prisustvovala je večeras izložbi "Slike sećanja", posvećenoj stradalima u akciji "Oluja".

Ona je na svom Instagram profilu podelila utiske sa događaja, naglasivši da je tokom gledanja fotografija osetila "bol i tugu koju članovi porodice nose u sebi već dugih 30 godina".

"U očima sinova, sestara, braće, majki i svih najmilijih, koji su došli da ispričaju o svojim nastradilima ono po čemu ih pamte, videla sam koliko je teško živeti sa tom tugom u srcu.

Svaka slika nosi ime, život i priču koju niko, nikada ne sme da izbriše.

Naša je dužnost da ne dozvolimo da na nevine žrtve "Oluje" padne veo zaborava.

Država će uvek za njih biti oslonac i podrška, a njihova borba za pravdu nikada neće ostati usamljena", istakla je ministarka.

Ne propustitePolitikaSRBIJA JE JAKA ONOLIKO KOLIKO BRINE O SVAKOM SVOM ČOVEKU: Ministarka Stamenkovski o novim merama države
mđs.JPG
Politika“NJIHOVA SNAGA JE PODRŠKA SRBIJI” Ministarka Stamenkovski u Vršcu sa građanima koji su ustali protiv blokada
Screenshot 2025-08-23 204319.jpg
DruštvoSRBIJA - ZEMLJA VITEZOVA Ministarka Stamenkovski u Beogradskoj tvrđavi probala medovinu i pivo po receptu iz 13. veka! Otkrila i da li joj se dopada
Screenshot 2025-08-22 194755.jpg
Društvo"DOK IMAMO SRBIJU, IMAMO SVE" Veče posvećeno duhu Kosmeta u Belom dvoru, ministarka Stamenkovski: Sve može da prođe, a ideja je večna
Screenshot 2025-08-21 210645.png