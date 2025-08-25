Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i ministar spoljnih poslova, Frankofonije i dijaspore Republike Kongo Žan-Klod Gakoso razgovarali su danas o unapređenju bilateralne saradnje, položaju Srba na Kosovu i Metohiji, kao i o međunarodnom značaju teritorijalnog integriteta Srbije.

Marko Đurić je istakao da je Republika Kongo pokazala da je jedna od najprincipijelnijih zemalja na afričkom kontinentu i u međunarodnoj zajednici kada je reč o Kosovu i Metohiji i podršci teritorijalnom integritetu Srbije.

Zahvalio je Kongu na toj podršci i naglasio da je posebno važna u vremenu kada se vide posledice jednostranih akcija u međunarodnim odnosima.

"Kada se vidi kakve su posledice kršenja međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija i da je i na evropskom kontinentu ovaj princip nešto što, kada se poštuje, čuva mir, a kada se ne poštuje znači smrt, nestabilnost i stradanje", rekao je Đurić.

Dinamična saradnja

Ukazao je da, čuvajući poziciju Srbije, Kongo istovremeno čuva i međunarodno pravo i međunarodni poredak, kao i da pomaže Srbiji da sačuva ono što je "duša našeg naroda".

"KiM je duša srpskog naroda, kao što smo to i konstatovali na našem današnjem sastanku, na kojem sam ukazao i na izuzetno težak položaj našeg naroda i na patnju koju prolazi, bivajući diskriminisan samo zbog svoje nacionalne i verske pripadnosti", dodao je šef srpske diplomatije.

Đurić je izrazio zadovoljstvo zbog druge posete delegacije Konga Srbiji za nekoliko meseci, što, kako je naveo, svedoči o dinamičnom razvoju i rastu saradnje između dve zemlje.

"Kada smo u aprilu razgovarali ovde u Beogradu o istorijatu naših odnosa, složili smo se da je malo zemalja u svetu koje imaju tako visok stepen poklapanja kada je reč o odnosu prema svim ključnim međunarodnim pitanjima", dodao je Đurić.

"Strogo poštovanje teritorijalnog integriteta"

Gakoso je naglasio da se Kongo zalaže za strogo poštovanje teritorijalnog integriteta svih zemalja i da nema nikakvih nejasnoća po pitanju srpske autonomne pokrajine Kosovo.

"Zalažemo se za strogo poštovanje teritorijalnog integriteta zemalja. To ne može biti varijabilna geometrija, da se to prizna za jedne zemlje, a da se ne poštuje kod drugih. Iz tog razloga je naša pozicija u Kongu, i uopšteno u Africi, da svi na afričkom kontinentu dajemo podršku Srbiji", rekao je Gakoso.

Naveo je da je Kongo otvoren za sva partnerstva, uključujući i Srbiju, i naglasio da ta zemlja predstavlja "ulazna vrata Srbije za centralnu Afriku".

Gakoso je podsetio na istorijski značaj odnosa Konga i Srbije još iz vremena predsednika Tita i Jugoslavije i izrazio zahvalnost za podršku koju je Afrika dobijala od Jugoslavije u procesu nezavisnosti i emancipacije afričkih zemalja u okviru Pokreta nesvrstanih.

Tokom sastanka razgovaralo se i o studentskim stipendijama, obrazovanju kongoanskih oficira u Srbiji, kao i o kandidatu Konga za direktora UNESKO-a, koji je pratio izlaganje Đurića o ugroženom kulturnom nasleđu na KiM.

Gakoso je pozvao Srbiju da podrži njegovu kandidaturu i istakao važnost zaštite istorijskog nasleđa od uništenja.