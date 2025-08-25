Slušaj vest

Pedsednik Milorad Dodik i političar Milan Knežević komentarisali su aktuelna dešavanja u Srbiji tokom gostovanja u specijalnom programu Informer TV.

- Sve što se loše dešava u Srbiji, nas to boli daleko više, možda, nego ljude ovde. Mi želimo uspešnu Srbiju koja napreduje, jer takva Srbija je nama garancija. Naše emocije za Srbijom su veće nego njihove (blokaderske). Boli me ta situacija, iz niza razloga. Neprihvatljivo je sve to što se dešava. Nikako da se Srbi pojave u jednom istorijskom trenutku i da budu stabilni. Ovo je neko namerno uradio da ne bi bili stabilni. Bio sam ponosan zato što nisam dozvolio da me neki spreče u Areni. Ja sam došao u salu na početku utakmice i nije bilo nikoga. Ovo se dogodilo na poluvremenu. Oni mene ne mogu da isteraju. Ja sam došao da gledam Jokića. Ja sam došao da gledam Srbiju. Nisu me dotakli ničim, pokazali su koliki su primitivci - rekao je Dodik.

Odgovorio je i na pozive srpske opozicije na njegovo hapšenje.

- To su strani podanici. Da imaju imalo dostojanstva, ne bi dozvolili da neki stranac dođe i nametne nešto. Nije važno da li si Srbin, Eskim ili Kinez... Kako je to moguće? Šmit nema legitimaciju Ujedinjenih nacija. Ja mu kažem "ti nisi visoki predstavnik". Bajdenova administracija i, nažalost, Brisel su stajali iza toga. Ja nemam račune u banci jer su mi uveli sankcije. Niko od nas nema račune u banci. Mi smo prošli jednu golgotu prošle godine. Što se nas tiče, Tramp je zaslužio Nobelovu nagradu - istakao je Dodik.

Knežević je primetio da bi blokaderi proglasili predsednika Srbije Aleksandra Vučića za čoveka godine ukoliko bi ispratio njihov narativ.