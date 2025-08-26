Slušaj vest

Sastanak će biti održan u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Sastanak se održava u trenutku kada je centralna izborna komisija (CIK) u Prištini pokušala da zabrani učešće Srpske liste na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra, a izborni panel za žalbe i predstavke potom usvojio žalbu Srpske liste i zatražio od CIK-a da overi listu kandidata te stranke.

Vučić i Sorensen sastali su se prvi put 25. marta u Beogradu, kada je Vučić upoznao Sorensena sa problemima sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji zbog mnogobrojnih eskalatornih, jednostranih i nasilnih poteza Prištine i ponovio da je formiranje Zajednice srpskih opština, posle 12 godina odbijanja Prištine da ispuni tu obavezu, preduslov za početak suštinske normalizacije odnosa.

Vučić i Sorensen sastali su se i 13. juna u Pragu, u okviru Globalnog bezbednosnog foruma "GLOBSEC 2025", a Vučić je tada naveo da je Srbija u potpunosti posvećena pronalaženju kompromisnih rešenja kroz dijalog i ponovio da je za nastavak dijaloga od ključnog značaja povratak na osnove svakog daljeg razgovora kao što je formiranje Zajednice srpskih opština.

Sorensen je dužnost specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine preuzeo 1. februara od Miroslava Lajčaka, a od tada je nekoliko puta posetio i Prištinu, poslednji put početkom avgusta.

Sastanak i sa šefom diplomatije Konga

Vučić će se danas sastati i sa ministrom spoljnih poslova, frankofonije i dijaspore Republike Kongo Žan-Klodom Gakosom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić i Gakoso će se sastati u 11.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.