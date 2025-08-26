IZA SEBE OSTAVILI "PLANINU" ĐUBRETA, SANDUK I SVINJAC: Blokaderi izbačeni sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu! Ispred se ODMAH NACRTAO JEŠIĆ (FOTO/VIDEO)
Studenti koji su učestvovali u blokadi jutros su napustili zgradu fakulteta, čime je opstruisanje rada ove ustanove završeno.
Profesori koji su zajedno ušli u prostorije obilaze učionice kako bi procenili u kakvom su stanju nakon višemesečne obustave nastave. Prema nezvaničnim informacijama, poslednja tri blokadera napustila su zgradu u jutarnjim satima.
Ispred fakulteta se i dalje nalazi oko 25 blokadera, ali situacija za sada protiče mirno. U toj grupici se nalazi i Goran Ješić.
Nakon što su blokaderi jutros napustili zgradu Filozofskog fakulteta, u prostorijama je zatečeno mnogo nereda, prljavštine i oštećenja. Simbolika koju su blokaderi koristili, uključujući izradu maketa sanduka, ostavlja, kako pišu novosadski mediji morbidan utisak, duboko neprimeren akademskom prostoru.
U pojedinim prostorijama nalaze se čitave gomile đubreta i starih stvari.
Prilikom izbacivanja u zgradi fakulteta nalazilo se desetak studenta blokadera.
Juče je unutar zgrade fakulteta snimljena lisica, dok su se prema tvrdnjama portala NS uživo neki blokaderi žalili i na vaške.
Alanovićev potez mnogi vide kao konačno rešavanje krize koja je paralisala nastavu.