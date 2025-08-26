Slušaj vest

Studenti koji su učestvovali u blokadi jutros su napustili zgradu fakulteta, čime je opstruisanje rada ove ustanove završeno.

Profesori koji su zajedno ušli u prostorije obilaze učionice kako bi procenili u kakvom su stanju nakon višemesečne obustave nastave. Prema nezvaničnim informacijama, poslednja tri blokadera napustila su zgradu u jutarnjim satima.

Dekan Filozofskog fakulteta u NS prekinuo blokadu i ispratio studente iz zgrade Izvor: Kurir

Ispred fakulteta se i dalje nalazi oko 25 blokadera, ali situacija za sada protiče mirno. U toj grupici se nalazi i Goran Ješić.

a2.jpg
Goran Ješić Foto: Kurir.rs

Nakon što su blokaderi jutros napustili zgradu Filozofskog fakulteta, u prostorijama je zatečeno mnogo nereda, prljavštine i oštećenja. Simbolika koju su blokaderi koristili, uključujući izradu maketa sanduka, ostavlja, kako pišu novosadski mediji morbidan utisak, duboko neprimeren akademskom prostoru.

Filozofski fakultet u Novom Sadu - Nered posle blokade Foto: Kurir.rs

U pojedinim prostorijama nalaze se čitave gomile đubreta i starih stvari.

Prilikom izbacivanja u zgradi fakulteta nalazilo se desetak studenta blokadera.

Juče je unutar zgrade fakulteta snimljena lisica, dok su se prema tvrdnjama portala NS uživo neki blokaderi žalili i na vaške.

Alanovićev potez mnogi vide kao konačno rešavanje krize koja je paralisala nastavu.

