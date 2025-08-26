"IZAĐI NA PROTEST, MORONU": Pogledajte kako zvezda blokaderskog pokreta priča sa svojim "kolegama"! "Normalni na protest neće!" (VIDEO)
Andrej Tanko, student Elektrotehničkog fakulteta kojem je nedavno određen kućni prtivor od 30 dana zbog napada na policiju 13. avgusta, je za opozicione medije i "uticajne tviteraše" postao je jedan od simbola blokaderskog pokreta, a sada je u javnost isplivao snimak na kome se čuje kako Tanko poziva druge da im se priključe na protestima, nazivajući ih "moronima".
Snimak je na svoje društvene mreže okačio srpski biznismen Branko Babić.
- Izađi na protest moronu, niko neće da se bori za tvoja prava ako nećeš ti. Nikog nije briga, veruj mi. Šta da su tvoja deca, tvoja braća? - govori Andrej u video klipu koji je okačio Babić na društvenu mrežu "X" i napisao:
- Andrej Tanko pozvao morone na protest jer normalni neće.
Inače, Andrej Tanko iz Pančeva od početka protesta u Srbiji aktivno učestvuje u blokadama i poziva na iste, a policija ga je privela pod optužbama da je 13. avgusta napao policijski kordon i poprskao pripadnike MUP tečnošću nepoznatog hemijskog sastava.
