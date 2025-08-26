VUČIĆ SE SASTAO SA SORENSENOM: Predsednik razgovara sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine
Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Vučić i Sorensen sastali su se prvi put 25. marta u Beogradu, kada je Vučić upoznao Sorensena sa problemima sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji zbog mnogobrojnih eskalatornih, jednostranih i nasilnih poteza Prištine i ponovio da je formiranje Zajednice srpskih opština, posle 12 godina odbijanja Prištine da ispuni tu obavezu, preduslov za početak suštinske normalizacije odnosa.
Vučić i Sorensen sastali su se i 13. juna u Pragu, u okviru Globalnog bezbednosnog foruma "GLOBSEC 2025", a Vučić je tada naveo da je Srbija u potpunosti posvećena pronalaženju kompromisnih rešenja kroz dijalog i ponovio da je za nastavak dijaloga od ključnog značaja formiranje Zajednice srpskih opština.
Sorensen je dužnost specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine preuzeo 1. februara od Miroslava Lajčaka, a od tada je nekoliko puta posetio i Prištinu, poslednji put početkom avgusta.