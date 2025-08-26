Slušaj vest

Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Vučić i Sorensen sastali su se prvi put 25. marta u Beogradu, kada je Vučić upoznao Sorensena sa problemima sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji zbog mnogobrojnih eskalatornih, jednostranih i nasilnih poteza Prištine i ponovio da je formiranje Zajednice srpskih opština, posle 12 godina odbijanja Prištine da ispuni tu obavezu, preduslov za početak suštinske normalizacije odnosa.

Vučić i Sorensen sastali su se i 13. juna u Pragu, u okviru Globalnog bezbednosnog foruma "GLOBSEC 2025", a Vučić je tada naveo da je Srbija u potpunosti posvećena pronalaženju kompromisnih rešenja kroz dijalog i ponovio da je za nastavak dijaloga od ključnog značaja formiranje Zajednice srpskih opština.

Sorensen je dužnost specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine preuzeo 1. februara od Miroslava Lajčaka, a od tada je nekoliko puta posetio i Prištinu, poslednji put početkom avgusta.

Ne propustitePolitikaPORUKA NJUJORK POSTA JE DA NE TREBA NAVIJATI ZA PROMENE KOJE NE GARANTUJU MIR U REGIONU! Milivojević o analizi američkog dnevnika
nypost.jpg
PolitikaNJUJORK POST UVAŽIO SRBIJU KAO STABILIŠUĆI FAKTOR I JEDINU DRŽAVU KOJA MOŽE DA EKONOMSKI POVUČE CEO REGION! Miletić o analizi u poznatom američkom mediju
IMG-20250824-WA0102.jpg
Politika"PRVO POBEDITE NA IZBORIMA, PA SE RADUJTE" Vučić reagovao na lažna istraživanja: Od majke sam naučio - rekla mi je “Sine, uvek prvo skoči, pa reci hop” (VIDEO)
kolekcija.jpg
Politika"MOJA PONUDA ZA DEBATU I DALJE VAŽI" Vučić za Euronjuz: Budućnost Srbije je u EU, imamo još posla da uradimo
IMG-20250824-WA0101.jpg