Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

"Otvoren razgovor sa Peterom Sorensenom, fokusiran na mogućnosti za nastavak dijaloga sa Prištinom uz posredovanje EU, kao i na izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Ukazao sam na to da je suštinski važno da se dijalog vrati na temeljne principe na kojima je i zasnovan, pre svega na obavezu formiranja Zajednice srpskih opština, kao i na zaštitu prava naših građana na KiM. Pokušaj zabrane učešća Srpske liste na predstojećim izborima još jednom potvrđuje da je poštovanje osnovnih prava i sloboda političkog delovanja Srba na KiM ugrožena.