Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

"Otvoren razgovor sa Peterom Sorensenom, fokusiran na mogućnosti za nastavak dijaloga sa Prištinom uz posredovanje EU, kao i na izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Ukazao sam na to da je suštinski važno da se dijalog vrati na temeljne principe na kojima je i zasnovan, pre svega na obavezu formiranja Zajednice srpskih opština, kao i na zaštitu prava naših građana na KiM. Pokušaj zabrane učešća Srpske liste na predstojećim izborima još jednom potvrđuje da je poštovanje osnovnih prava i sloboda političkog delovanja Srba na KiM ugrožena.

Naša politika je politika mira, čvrsto posvećena traženju kompromisnih rešenja kroz dijalog, ali i odlučne i odgovorne borbe za očuvanje državnih i nacionalnih interesa. Samo uz međusobno uvažavanje, jasnu odgovornost i punu primenu dogovorenog možemo govoriti o istinskoj stabilnosti za ceo region", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ SE SASTAO SA SORENSENOM: Predsednik razgovara sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine
vučić sorensen.jpg
PolitikaPORUKA NJUJORK POSTA JE DA NE TREBA NAVIJATI ZA PROMENE KOJE NE GARANTUJU MIR U REGIONU! Milivojević o analizi američkog dnevnika
nypost.jpg
PolitikaSERIJA VAŽNIH SASTANAKA NA ANDRIĆEVOM VENCU: Predsednik Vučić danas sa Sorensenom i Gakosom
Aleksandar Vučić na sastanku sa saveznim kancelarom Republike Austije Kristijanom StokeromBoba Nikolić (2).jpeg
PolitikaNJUJORK POST UVAŽIO SRBIJU KAO STABILIŠUĆI FAKTOR I JEDINU DRŽAVU KOJA MOŽE DA EKONOMSKI POVUČE CEO REGION! Miletić o analizi u poznatom američkom mediju
IMG-20250824-WA0102.jpg