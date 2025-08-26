- Fašizam na delu. Ovo su natpisi koji su danas osvanuli na kući bake Vladimira Balaća. Vladimir Balać je jedan od najboljih studenata Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu. Njegova porodica je kontinuirano meta napada blokadera samo iz dva razloga: prvi – zato što Vladimir želi da studira i ne plaši se da to imenom i prezimenom kaže, i drugi – zato što je njegova porodica iz Bosanskog Grahova. Njima su kuće u Grahovu spaljene 1995. godine, a doživeli su da ih danas neki blokaderi teraju iz Novog Sada, iz Srbije - napisala je Brnabić na Iksu.