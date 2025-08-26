Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić objavila je fotografije kuće babe studenta koji želi da uči Vladimira Balaća, a koja je išarana grafitima "Selite se, dođoši" i "Zborovi Novi Sad".

- Fašizam na delu. Ovo su natpisi koji su danas osvanuli na kući bake Vladimira Balaća. Vladimir Balać je jedan od najboljih studenata Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu. Njegova porodica je kontinuirano meta napada blokadera samo iz dva razloga: prvi – zato što Vladimir želi da studira i ne plaši se da to imenom i prezimenom kaže, i drugi – zato što je njegova porodica iz Bosanskog Grahova. Njima su kuće u Grahovu spaljene 1995. godine, a doživeli su da ih danas neki blokaderi teraju iz Novog Sada, iz Srbije - napisala je Brnabić na Iksu.

Ona je upitala da li je to lepša, bolja i pravdenija Srbija.

- Podrška Vladi Balaću i njegovoj porodici. Večna sramota za zboraše koji prvi put, posle 80 godina, u Srbiji obeležavaju kuće po ugledu na ono što su ljotićevski zborovi radili u vreme nacističke okupacije. Srbija je slobodarska zemlja. Uvek bila, uvek će i ostati - podvukla je predsednica Skupštine.

