- Van sebe sam. Van sebe su i moji roditelji. Otac je otišao po hleb i video šta piše na fasadi. Već su nam jednom šarali kuću. Ovo nije prvi napad na mene. Udarali su me u studenjaku, svakodnevno nam prete. Nekome izgleda smeta što je moja porodica iz Republike Srpske , iz jednog sela pored Bosanskog Grahova. Šaraju naše kuće, maltretiraju naše porodice , ne dozvoljavaju nam da živimo normalno, blokiraju ulice, maltretiraju nas - rekao je Balać.

- Fašizam na delu. Ovo su natpisi koji su danas osvanuli na kući bake Vladimira Balaća. Vladimir Balać je jedan od najboljih studenata Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu. Njegova porodica je kontinuirano meta napada blokadera samo iz dva razloga: prvi – zato što Vladimir želi da studira i ne plaši se da to imenom i prezimenom kaže, i drugi – zato što je njegova porodica iz Bosanskog Grahova. Njima su kuće u Grahovu spaljene 1995. godine, a doživeli su da ih danas neki blokaderi teraju iz Novog Sada, iz Srbije. I to vam je lepša, bolja i pravednija Srbija? Podrška Vladi Balaću i njegovoj porodici. Večna sramota za zboraše koji prvi put, posle 80 godina, u Srbiji obeležavaju kuće po ugledu na ono što su ljotićevski zborovi radili u vreme nacističke okupacije. Srbija je slobodarska zemlja. Uvek bila, uvek će i ostati - napisala je Brnabić na Tviteru.